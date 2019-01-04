降落狮城实里达机场·数飞机低空飞过柔港口 随着新加坡实里达机场的仪表着陆系统（ILS）在本周四（3日）启用，在靠近巴西古当柔佛港口上空，有数架相信是飞往实里达机场降落的小型飞机，被指低空飞过我国领空。

（柔佛．新山4日讯）随着新加坡实里达机场的仪表着陆系统（ILS）在本周四（3日）启用，在靠近巴西古当柔佛港口上空，有数架相信是飞往实里达机场降落的小型飞机，被指低空飞过我国领空。

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根据《每日新闻》（Berita Harian）报道，昨日早上9时开始，该报记者观察到一共有一架大型飞机及6架小飞机进入我国靠近柔佛港口领空进行回转，然后降落在新加坡实里达机场。

居民称目睹大型飞机

根据该报记者观察，上述小型飞机降落在实里达机场的频率约为每隔15至30分钟。在历时3个小时的观察中，未见大型飞机飞越巴西古当的领空。不过，当地居民声称曾目睹大型飞机，飞过位于巴西古当市中心的阿卡巴大厦（Menara Aqabah）上空。新加坡实里达机场机场仅距离柔佛港口约2公里。

当地一名居民嘉米安沙尼（49岁）声称看见一架飞机低空飞过，但是不确定该架飞机是否为一架商用飞机。

“我时常听见新加坡战斗机飞过的声响，十分大声。实里达机场的仪表着陆系统实施之后，导致飞机低空飞过这座城市，我担心一旦发生任何事故，有关飞机将到哪里进行紧急降落？”

马发出“飞行员通知”

巴西古当设飞行禁区

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新加坡民航局（CAAS）在去年12月1日曾发表通知，新加坡将本月3日午夜起在实里达机场跑道21实施新的仪表着陆系统。

大马早前要求新加坡收回实里达机场的仪表着陆系统宣布，或者更改其飞行路线。