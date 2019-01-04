中国需求急降．对美国出口萎缩．11月出口增1.6%逊预期 中国需求急降及对美国出口萎缩，拖累大马2018年11月出口仅微增1.6%，远逊于市场平均预测的6.6%。

（吉隆坡4日讯）中国需求急降及对美国出口萎缩，拖累大马2018年11月出口仅微增1.6%，远逊于市场平均预测的6.6%。

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进口增5%胜预期

大马统计局数据显示，大马出口在10月猛涨17.7%之后，11月打回原形，仅增长1.6%或是13亿令吉，至848亿令吉。11月进口则增加37亿令吉或5%，至772亿令吉。

由于出口增长低于进口，令2018年11月贸易盈余按年大跌24%或24亿令吉，至76亿令吉；若与10月比较，贸易盈余则减少88亿令吉或是53.7%。在10月大马贸盈高达163亿令吉，创下历来最高水平。

最新数据显示大马出口增长和贸盈在10月的出色表现仅属昙花一现，如今重新走软。

总贸易额1620亿

2018年11月大马贸易总额为1620亿令吉，按年增长50亿令吉或是3.2%，惟按月则减少144亿令吉或8.2%。

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11月出口增长1.6%，落后《路透社》较早时预测增长6.6%，但进口增长5%，则比调查预测增长3.1%来得高。

大马去年11月的重新出口为159亿令吉，按年增长24.5%，或占总出口的18.7%。国内出口则下跌2.6%或18亿，至689亿令吉。

11月按月计，出口从964亿令吉下跌12%或116亿令吉。在季节性调整后，出口则是下跌12.9%。

按月计，大马进口从801亿令吉下跌3.5%或28亿令吉。季节性调整后的出口则成长1.2%。

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来自中国的化学品、原油产品和液化天然气需求，带动11月大马出口至中国增长3.9%，但比10月的33%增长率大幅收窄。

至于出口至美国则萎缩3.6%，因制成品需求放缓，尤其是电子产品。

2018年11月出口增长的市场，主要是台湾（增加11亿令吉）、越南增加9亿3850万令吉、香港上扬8亿7680万令吉、新加坡上涨8亿7220万令吉及中国增加4亿3530万令吉。

同期间，大马较高进口市场包括欧盟（增加7亿7330万令吉）、沙地阿拉伯（增5亿8180万令吉）、韩国（增4亿5680万令吉）、俄罗斯（增加4亿1140万令吉）及台湾（增4零940万令吉）。

11月按年出口从835亿令吉增加1.6%，包括提炼石油产品（占总出口7.7%）出口增加22亿令吉或49%，至65亿令吉。

液化天然气（占总出口5.4%）出口则增加9亿5300万令吉或26.4%，至46亿令吉。原油（占总出口3.4%）出口则增加4亿3040万令吉或17.7%，至29亿令吉。

棕油出口跌20.9%

出口减少领域，包括棕油及棕油基产品（占总出口6.5%）出口减少13亿令吉或是18.6%，至55亿令吉、棕油出口下跌8亿3220万令吉或20.9%，主要是每单位平均价值（跌19.6%）及出口量（减少1.5%）皆下跌所致。

电子及电器产品（占总出口36.8%）下滑5亿2820万令吉或是1.7%，至312亿令吉、木材及木材基产品（占总出口2.3%）挫1亿4680万令吉或7%，至20亿令吉。天然胶（占总出口0.4%）出口跌850万令吉或是2.7%，至3亿零480万令吉。

若按月计，去年11月的出口，从964亿令吉下跌116亿令吉或12%。

去年11月的消费品货物进口（占总进口8.6%）增加5900万令吉或0.9%，至66亿令吉。

资本财货进口（占总进口13.6%）则增加3960万令吉或0.4%，至105亿令吉。主要是交通器材，工业增加10亿令吉或是168.2%。

惟若是不包括交通器材取下跌9亿9610万令吉（减少10.1%）。

半制成品进口微跌至402亿

同期的半制成品（占总进口52.1%）进口下跌1亿3750万令吉或0.3%，至402亿令吉。

若按月计，大马去年11月进口，则从前期的801亿令吉下跌28亿或3.5%，包括资本财货进口增加11亿令吉或是11.3%、半制成品进口增加2.3%或9亿2130万令吉、消费品货物进口则增加2亿零700万令吉或3.2%。

首11月总贸易额1.7兆

2018年首11个月的总贸易额为1.7兆令吉，主要贸易伙伴包括中国（占总贸易额的16.7%）、新加坡（12.9%）、欧盟（9.8%）、美国（8.3%）、日本（占7.0%）、泰国（5.6%）、台湾（5.1%）、香港（4.8%）、印尼（3.9%）及韩国（3.9%）。

统计局文告指出，首11个月与东盟贸易增加4.8%，至2620亿令吉（占总贸易额的28.6%），其中新加坡48.6%、泰国20%、越南12%、印尼11.2%、菲律宾5.9%及其他2.3%。

“至于从东盟进口则增加4.4%，至2062亿令吉（占总进口的25.6%），其中包括新加坡46.2%、泰国21.6%、印尼18%、越南8.6%、菲律宾4.1%及其他东盟国家1.5%。”

中美贸易战

大马难受惠

经济学家指出，大马11月出口降温，显示大马和东盟同侪要从美中贸易战中受惠的希望落空。

他指出，中国作为大马主要贸易伙伴，目前中国的经济成长日益走下坡及中国政府极力减债，预料会影响大马未来贸易活动。

英特太平洋证券研究主管冯廷秀受询时指出，进入2019年，美中贸易战发展将是影响大马贸易兴衰的主因素。惟大马经济基本因素仍良好，许多基建及建筑计划仍全力推行，预料有望支撑大马今年经济成长可达4%以上水平。

他表示，大马去年10月贸易数据标青，主要是贸易商趁美中贸易战尚未全面升温之前预先采购所致，目前此买气已渐消逝。最新出炉的美国主要经济数据欠佳，料将负面影响大马贸易甚至经济成长表现，值得追踪及关注。

电子电器放缓

冲击出口

美中贸易战导致电子及电器产品贸易放缓，是大马11月按月出口猛跌12%的主要元凶。

他认为，其实大马也不能做些什么，只能期望美中两个世界最大经济体，能够理智地处理它们之间的贸易，以免显著冲击世界贸易活动。