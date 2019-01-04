张念群：料6月开始·华校可上网申请拨款 教育部副部长张念群指出，华小及华中预计可在今年6月开始为2019年华校特别拨款进行网上申请，详情将会在日后宣布。

张念群（左五起）和倪可敏在颁发2018年特别拨款给霹雳州4所华中后与受惠学校代表及嘉宾合照。左起是林松江、黄文辉、关和贵、莫哈末罗斯里，右起黄淑娟、刘殷铨、廖瑞芳、钟美玲、辜源明、郑耀国、王春兰。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保4日讯）教育部副部长张念群指出，华小及华中预计可在今年6月开始为2019年华校特别拨款进行网上申请，详情将会在日后宣布。

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不过，她表示，现阶段教育部将优先处理拨给独中1200万令吉的2019年特别拨款，教育部已与独中取得联络，并希望各校校长能尽快提供户头资料，好让所有程序能够在1月份内处理好。

张念群今日在怡保育才国民型华文中学主持育才华中第二期教学大楼及多元用途礼堂盖顶，以及移交政府特别拨款仪式后，这么指出。

她表示，为了迎合电子时代，华校的特别拨款都是通过网上申请，这样一来就可避免文件遗失问题和方便储存。

“这就好比我们在处理2019年的特别拨款时，可以很容易地查回2018年的申请资料。因此，方便了学校和教育部。”

她表示，希盟政府从去年8月开始，花了4个月余的时间，于去年尾把去年的华校特别拨款发放给各校，其中霹雳州的17所华中共获得334万7000令吉，至于霹雳州的111所华小则获得837万令吉的特别拨款和迁校拨款。

她说，所有华中可以在上半年，尤其是善用3月和5月的学校假期使用这笔2018年特别拨款。

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需上载估价资料

另一方面，她致词时指出，华校在网上提出特别拨款申请时，需提供完整的资料，包括把估价一并上载，这样可以方便估价师进行评估。

她说，教育部在收集这些资料后，将由义务的专业审核师来为估价进行审核，所以不存在谁巴结谁就可以获得更多拨款的课题。

她说，校方在接获拨款后，可把拨款用在建设方面。

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此外，她表示，目前国内共有194所学校落实技职学校计划，以便为国家提供更多的技职人才，她希望技职学校进一步发展，未来有更多中学生能够拥有技职学校的选择。

出席者包括怡保育才华中董事长拿督关和贵、署理董事长拿督黄文辉、校长林松江、霹雳州教育局副局长莫哈末罗斯里、北近打县教育局局长哈斯尼、霹雳中华大会堂会长拿督张文玉、赞助人丹斯里李爱贤、霹雳女中校长黄淑娟、怡保圣母女中署理董事长拿督刘殷铨和校长廖瑞芳、怡保培南华中校长辜源明和家教协会副主席钟美玲、怡保三德中学董事部财政王春兰和校长郑耀国。