张念群：首次拨款民办大专·200万11日交新院 教育部副部长张念群说，财政部将于本月11日移交200万令吉拨款的支票予新纪元大学学院。

张念群说，新纪元大学学院将在11日获得200万令吉拨款支票。

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）教育部副部长张念群说，财政部将于本月11日移交200万令吉拨款的支票予新纪元大学学院。

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她今日在脸书发帖文说，这是中央政府首次为华社民办的大专院校提供拨款，而新纪元大学学院也是国内3所华社民办大专院校当中，首所获得拨款支票的学校；其余两所分别是南方大学学院和韩江大学学院。

财政部长林冠英去年12月3日宣布拨款予国内3所民办大专各200万令吉，以作为2019年发展开销。

另外，张念群说，教育部在2019年的特别拨款方面，将优先处理给予全国华文独立中学的1200万令吉拨款。

“这次的发展拨款，将充作学校基建和维修用途。”

她说，副教长办公室的官员已联系全国独中校长，以开始收集汇款资料，并会配合财政部在最短的时间内透过电子转账发放拨款。

她强调，希盟政府给予拨款势必“不干捞、不抽佣、不回扣”。

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“无论是给予独中拨款，还是对华社民办大学的肯定，都是新政府对华社的诚意，相信也是大马华文教育的重要篇章。”