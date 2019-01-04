家教协会：家协费最高顶限·应依家长经济设定 全国家长及教师协会协商理事会（PIBGN）主席拿督莫哈末阿里建议教育部，应该根据每位家长的经济能力设定家协费用的最高顶限。

（吉隆坡4日讯）全国家长及教师协会协商理事会（PIBGN）主席拿督莫哈末阿里建议教育部，应该根据每位家长的经济能力设定家协费用的最高顶限。

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他对《马新社》指出，此举是为防止某些学校的家长，特别是在城市地区被征收过高的家协费用。

应豁免B40缴费

他说，教育部除了根据学校地位和类型、城市或乡区地区家长的能力，发布家协费用的指导方针，也应该豁免低收入群体（B40）的家长缴交该笔费用。

教育部长马智礼昨日指出，家教协会有权向学生收取费用，但希望家协能进行内部讨论，以避免造成家长的负担和误会。

莫哈末阿里说，教育部必须确保与利益相关者包括与全国家长及教师协会协商理事会，共商和制定家协费用的最高顶限准则，以确保所建立的机制有效和可行。

他表示，关于家协费用最高顶限的决定，都必须获得各校家教协会和县教育局办公室的批准。

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他指出，家协费用的优先考虑是福利需求、教育发展及学校安全。

“家教协会必须清楚家长们缴付的费用，不是用于娱乐、支付课外活动制服、或购买学校文具比如几何设备和作业簿。”

教专：顶限50令吉不造成负担

另一方面，全国教学专业职工会（NUTP）主席卡马鲁扎曼则建议，家教协会费用最高顶限设定在50令吉，而这笔设定的数额是足够及不会造成负担。

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他说，收集的数额足以进行动员活动、管理学生学习及实施教育计划。

“家协费用都是家长们为孩子在教育发展活动上所做出的贡献，如果家长有能力，相信家协费用超出顶限对他们来说，都不是问题。”

针对教育部今年起在全寄宿学校名额上会优先考虑低收入群体和乡区学生，卡马鲁扎曼说，截至目前，每个班级有40名学生是属于人数足够的情况。

但他认为，每个班级有25至30名学生的情况，会对一名教师执教更加起效率。

他说，如果每个班级超出40名学生人数，教专希望教育部能够尽速增加教师人数，以减轻学生的负担，同时也促进学生的学习过程。