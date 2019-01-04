倪可敏：确保华文师资来源·“促强制华中生考华文” 国会下议院副议长兼安顺区国会议员倪可敏表示，为确保华文师资的根本不被动摇，他将要求教育部强制国民型中学学生必须在政府考试中报考华文科，同时要求华中的校长增加华文科的上课时间。

林良平（右七）接领志银40万令吉的模拟支票，左四和五是倪可敏和张宇晨。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远4日讯）国会下议院副议长兼安顺区国会议员倪可敏表示，为确保华文师资的根本不被动摇，他将要求教育部强制国民型中学学生必须在政府考试中报考华文科，同时要求华中的校长增加华文科的上课时间。

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也要求华中增华文上课时间

他说，华中是培养华文师资的根本，可是过去10年的数据显示报考华文科的华中学生日渐减少，这种情况如果不设法改善，华文师资有朝一日或将出现断层情况。

他说，有鉴于此，应要有居安思危的心态来克服这个问题，而华中学生必修和必考华文科是其中一个方法。

移交曼绒县3华中拨款

倪可敏今午在阿斯达卡区州议员张宇晨的陪同下访问实兆远南华华中并移交教育部拨给曼绒县3所华中的去年度特别拨款模拟支票时这样表示。

出席者包括南华华中董事长林良平、家协主席林玉发、校友会主席邱清妮和校长曾义芳、天定中学董事长卢进发、爱大华中学董事长姚宜铨，以及各校校长和三机构代表。

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南华华中今天获拨款40万令吉、爱大华华中19万令吉，以及天定中学16万令吉，总数为75万令吉。

倪可敏也表示，华人掌握华语华文是安身立命的支柱，希望学校和教育局更加注重华文教育的发展，让学生有掌握多语的能力，尤其是在中国崛起的时代，掌握华文将让人拥有更多的优势。

承诺公平拨款各源流学校

他也说，国家要发展进步教育是最重要的一环，因为即便是国家面对目前的财务状况，政府能省则省，但对教育则不会省，因教育是最好的投资，所以希盟政府将继续投资教育，承诺将会公平合理的给予各源流学校拨款，因为所有的学校都是国家的资产，学生都是国家的宝石。

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另外，他希望获得拨款的学校必须善用及今年内用完去年的拨款，今年如有需要可再行申请，政府将会批出新的教育拨款，例如南华华中董事长林良平今天口头要求再次拨款140万令吉充作该校技职教育楼和提升设备用途，希盟政府会是南华华中的后盾。