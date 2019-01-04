独中拨款料下周发放·陈大锦：农历新年大红包 董总主席陈大锦透露，2019年财政预算案的1200万令吉独中拨款，相信在下个星期就会直接存入全国62所独中的银行账号。

陈大锦（中）颁奖给在2018年度统考各个科目考获全国优异成绩的华仁中学考生；右四为校长孙秀燕。（图：星洲日报）

（柔佛．峇株巴辖4日讯）董总主席陈大锦透露，2019年财政预算案的1200万令吉独中拨款，相信在下个星期就会直接存入全国62所独中的银行账号。

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陈大锦也是峇株巴辖五校董事会名誉董事长，他今早出席属下华仁中学的开学典礼后受询时形容，这笔拨款对全国独中来说，就宛如农历新年的大红包。

建议先发放给小型独中

他指出，政府尊重董总的建议，拨款将平均分配给包括宽柔中学分校在内的60+2所独中，至于尾数，董总则建议优先再分配给其中的小型独中，唯有关细节暂时还未有定案。

他说，全国共有14所学生人数少于300人的小型独中，在这之前，一些小型独中非常担心拨款是按各校的学生人数来分配，但作为学习共同体，而且都是为了华社发展教育事业，全国独中有必要互相支援、共享资源。

他也指出，政府原本是要通过电子采购系统（eVENDOR）发放上述拨款，他也是昨日才接获最新消息，相信政府很快就会正式对外宣布。

他认为，这个突如其来的好消息，证明董总向当局发出在1月31日之前发放拨款的呼吁奏效，而他对当局透明、公正发放拨款给全国独中感到欣慰。

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新学年需要发展款项

“新学年刚刚开始，很多独中都迫切需要发展款项，这笔拨款来得非常及时。”

另一方面，陈大锦透露，董总还在统计今年的独中学生人数，但以一些独中仍旧出现爆满的情况来看，相信与去年相比不会出现太大的波动，毕竟独中的办学理念受到认同，联课活动一直都是强项，并不担心其他私立学校和国际学校的竞争。

此外，针对麻坡传出华小拨款疑遭抽佣事件，他表示，作为柔佛州华校董教联合会主席，他的确曾耳闻州内有其他华小面对同样的情况。

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他呼吁国州议员发放区域性拨款时，仿效教育部直接将款项存入校方银行帐号的方式，同时提醒各校董家协若是面对同样的情况，应该拒绝签署有关文件，共同杜绝贪污。