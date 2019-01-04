林连玉基金促加速承认统考·“贫穷议题勿种族化” 林连玉基金赞赏教育部成立独立委员会鼓励促进各族对话沟通，以承认独中统考文凭，但批评政治人物将贫穷议题“种族化”。

（吉隆坡4日讯）林连玉基金赞赏教育部成立独立委员会鼓励促进各族对话沟通，以承认独中统考文凭，但批评政治人物将贫穷议题“种族化”。

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该基金发表文告赞赏教育部积极作为，成立独立委员会，专门研究承认统考文凭，计划在未来举办各族间、非政府组织间的对话会。

对话沟通才能消弭对立

“我们相信，唯有积极对话与沟通，才能消弭社会的对立，重建各族群间的社会信任，并化解因谣言、错误资讯而引起的情绪与争议。我们也呼吁希盟政府应加快脚步兑现承认统考的竞选承诺，积极协助社会群体间相互对话与理解。”

文告提醒，独中统考文凭不受政府承认是历史的错误，希盟政府应当恢复《1957年教育法令》精神，让华文独中纳入国家教育制度，获得应有的地位保障，依法制度性地享有国家教育津贴与拨款。

文告说，《1957年教育法令》第3条文清楚阐明：“联合邦教育政策旨在建立一个为全体人民所能接受的国家教育制度，以满足他们的需求和能促进他们的文化、社会、经济及政治发展；以马来语为本邦国语，同时维护和扶持非马来语文及文化的发展。”

文告指出，该法令第4条文则阐明，“推行此法令的基本原则为，在不违反联邦教育政策、提供有效教学媒介语、及避免不合理使用公款的条件下，孩子的教育应遵循家长的意愿。”

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文告说，遗憾的是这份体现多元共存精神的教育法令却被强调单元化教育政策的教育法令所取代，导致建国61年来不休不停的社会群体间的纷扰与冲突。

该基金认为，政治领袖不应将贫穷的社会问题“种族化”，也不应将其与承认独中统考的教育议题相互挂钩，这不但无助于缩减贫富差距，更会破坏国民团结，引起种族群体间的相互剥夺感和对立。