中三英版数理料4月派发·麦志坚：学生恐成“白老鼠” 今年中三的双语课程计划（DLP），英文版课本据悉要迟至4月才能分派给各地学校，此举令家长大为担心，尤其是孩子在年杪即将应考PT3中三评估考试。

（马六甲4日讯）今年中三的双语课程计划（DLP），英文版课本据悉要迟至4月才能分派给各地学校，此举令家长大为担心，尤其是孩子在年杪即将应考PT3中三评估考试。

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马六甲家长教育行动委员会主席麦志坚接受本报访问时证实，中三的数学及科学英文版课本，或迟至4月份才能分派给学生，但马来文版课本已在开学时分给学生。

“不过，在今天，有学校的老师已获得教育部发出的英文版光碟。”

家长自掏腰包买参考书

麦志坚说，目前，为了克服这个问题，有学生及家长自掏腰包，到书局购买参考书。

他指出，今年升上中三的学生，是第一批中学标准课程纲要（KSSM）制下的学生，教部的最后一分钟做法，令人担心这批学生变成“白老鼠”，这对学生是不公平的。

他说，此情况发生是因课本局是先让出版公司竞标马来文版的科学与数学课本，因此学生顺利在开学时拿到马来文版课本，不过，英文版的课本是在开学前的3个星期才确定得标者，因此造成可能4月份才能领到课本。

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麦志坚认为，课本局应该同时竞标双语课本，并由同一家出版公司翻译，以确保课文内容一致。

麦志坚说，甲州共有24所中学实施双语课程计划（DLP），其中有数间学校是100%使用英语教学，如今英文版课本未能赶在开学时分派，已造成师生皆不便。

他说，最新纲要的中三数学及科学参考书，数天后就可在市场上找到。

甲英文师资不足

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麦志坚透露，在双语课程计划（DLP）下，甲州面对英文师资不足的问题，他吁请教育部重视，以便让这项计划顺利进行。

他建议教育部在短期方案内，将有英文能力的师资，调到实行DLP的学校执教。

他说，希盟执政后，新任教育部长马智礼并没有对DLP表示立场，同时亦没有发表对DLP的关注，例如师资及课本的问题。