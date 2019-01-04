敦马：有信心攻破国阵强区·马诺嘉兰上阵金马仑
2019-01-04 18:49
敦马：有信心攻破国阵强区·马诺嘉兰上阵金马仑
希望联盟主席敦马哈迪宣布，来自行动党的马诺嘉兰将代表希盟出征金马仑国会选区补选。
（吉隆坡4日讯）希望联盟主席敦马哈迪宣布，来自行动党的马诺嘉兰将代表希盟出征金马仑国会选区补选。
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他指出，马诺嘉兰是第14届全国大选的金马仑国席候选人，他有信心希盟这次可以攻破这个国阵的强区，在这场补选中凯旋。
“尽管目前还不知道反对党派谁上阵，但不管对手是谁，我们都能获胜，愿上苍保佑。”
他今日主持希盟党主席理事会会议后，在新闻发布会上如是指出。
马诺嘉兰也出席新闻发布会。马哈迪和其他希盟领袖在会后也一起举起马诺哈兰的手，象征希盟团结一致面对补选。
选举法官宣判于去年11月30日裁决，国阵在第14届大选贿选，因此宣判金马仑国席选举结果无效，需要重选。
金马仑一向是国大党的传统议席，在去年509大选中，该党候选人西华拉治在五角战中，以597张多数票胜出。
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选委会较后也宣布，西华拉治已经触犯《1954年选举罪行法令》第36（2）（a）条文，已经失去了参选资格，并且从去年12月13日算起的5年内，都不能再参加任何的选举。
金马仑国席补选将在1月12日提名，投票日是26日，提前投票日落在22日。
文章来源：星洲日报·2019.01.04
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