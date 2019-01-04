敦马：有信心攻破国阵强区·马诺嘉兰上阵金马仑 希望联盟主席敦马哈迪宣布，来自行动党的马诺嘉兰将代表希盟出征金马仑国会选区补选。

行动党的马诺嘉兰（右三）获得希盟领导人的祝福，出征彭亨州金马仑国会议席补选。左起者为林吉祥、旺阿兹莎及马哈迪，右起为慕尤丁及安华。（图：星洲日报）

（吉隆坡4日讯）希望联盟主席敦马哈迪宣布，来自行动党的马诺嘉兰将代表希盟出征金马仑国会选区补选。

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他指出，马诺嘉兰是第14届全国大选的金马仑国席候选人，他有信心希盟这次可以攻破这个国阵的强区，在这场补选中凯旋。

“尽管目前还不知道反对党派谁上阵，但不管对手是谁，我们都能获胜，愿上苍保佑。”

他今日主持希盟党主席理事会会议后，在新闻发布会上如是指出。

马诺嘉兰也出席新闻发布会。马哈迪和其他希盟领袖在会后也一起举起马诺哈兰的手，象征希盟团结一致面对补选。

选举法官宣判于去年11月30日裁决，国阵在第14届大选贿选，因此宣判金马仑国席选举结果无效，需要重选。

金马仑一向是国大党的传统议席，在去年509大选中，该党候选人西华拉治在五角战中，以597张多数票胜出。

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选委会较后也宣布，西华拉治已经触犯《1954年选举罪行法令》第36（2）（a）条文，已经失去了参选资格，并且从去年12月13日算起的5年内，都不能再参加任何的选举。

金马仑国席补选将在1月12日提名，投票日是26日，提前投票日落在22日。