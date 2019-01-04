彭亨州政府：多项建设发展金马仑·国阵努力造福原住民 彭亨州政府否认行动党资深领袖林吉祥通过推特，指控国阵政府没有发展金马仑高原造福原住民的言论。

旺罗斯迪旺依斯迈在自己的脸书张贴林吉祥在推特的贴文，并回应指由国阵领导的彭亨州一直在努力发展金马仑。

（彭亨．关丹4日讯）彭亨州政府否认行动党资深领袖林吉祥通过推特，指控国阵政府没有发展金马仑高原造福原住民的言论。

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彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈说，国阵政府在金马仑当地过去以来推行许多发展与建设计划。

“尽管在发展各地区的原住民方面，还需许多努力，不过并不只限金马仑，而是整个彭亨州。”

回应林吉祥指控

大臣也是日莱州议员及巫统金马仑区部主席。他昨天早上通过其官方脸书，回应林吉祥日前在推特指自己受困在金马仑当地一个偏远的原住民村落时，路经一条连交通工具也无法通行的烂黄泥路，而指国阵发展该县失败。

他在文中说，对方应该要以更宏观的眼光去看待国阵带领的联邦政府时代，人民都能享有政府所带来的发展。

“以陆地或道路连接这方面来说，我就曾经向前首相拿督斯里纳吉要求政府批准在日莱州选区内，建一条连接波斯北道（Pos Betau）和波斯仁江（Pos Lenjang）原住民村落的道路。”

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指1500万建路被希盟喊停

他举例，纳吉也在2016年8月在丹那拉打举行的巫统金马仑区部代表大会致词时，公布批准1500万令吉拨款建设道路，让大约4000名当地村民受惠。

但他说，自从希盟执政之后，有关长达30公里的道路计划却被停止了。

“我倒希望这项计划能够以该区原住民的利益为大前提，继续进行下去。”

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他说，纳吉亦在同一场活动上，一并批准拨款20万令吉和500万令吉，为该选区修建清真寺和为丹那拉打建设一个市集，同样希望现任政府能够重新考虑该笔拨款。

他续指出，国阵政府也曾拨出4400万令吉，为碧兰璋双溪雷（Sg Ruil）于2012年遭遇土崩事故而失去家园的原住民甘榜建造200间房屋，该事故当年还损失了7条性命。

他说，该批房屋于2015年3月建竣，人民已于隔年3月入住，每间屋子建有3房，住得舒适。