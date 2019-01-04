必治妥3061亿购新基．药业史最大并购案 全球生物制药公司必治妥施贵宝（Bristol-Myers Squibb）将以约值740亿美元的现金和股票，收购生技公司新基（Celgene），成为制药业史上规模最大的制药业并购案，将全球最大的两家癌症药物生产企业合二为一。

（美国．纽约4日讯）全球生物制药公司必治妥施贵宝（Bristol-Myers Squibb）将以约值740亿美元的现金和股票，收购生技公司新基（Celgene），成为制药业史上规模最大的制药业并购案，将全球最大的两家癌症药物生产企业合二为一。

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总部在纽约市的必治妥施贵宝致力于研发协助重症病患的药物，总部在纽泽西州的新基则研发癌症与炎症疗法并使其商业化。两者结合后，将在癌症与炎症治疗领域成为领导者，合计拥有九款年销售额逾10亿美元的产品。

按交易条件，新基股东每1股可换得必治妥施贵宝1股，外加50美元现金。以2日收盘价计算，总收购价码740亿美元，相当于每1股新基股票价值102.43美元，比市价溢价54%。

新基股东另可以1比1比例，凭股票换取取可交易的“或有价值权利”（CVR），在新基达到某种销售或监管当局订的目标时，即可凭CVR领到一笔钱。

两家公司的董事会已批准这桩交易，一旦交易完成，必治妥施贵宝股东在合并后新公司将持有大约69%的股权，新基股东的持股比重约31%。

纽约股市3日，新基股价飙涨22%至81.31美元，盘中一度涨27.5%至85.05美元，必治妥施贵宝股价暴跌14%，至44.77美元。2018年必治妥施贵宝股价跌幅逾15%，新基全年跌幅更超过41%，反映投资人对两家公司的前景都有疑虑。

必治妥施贵宝约25%的营收靠免疫抗癌药Opdivo支撑，且面临竞争压力升高，亟需扩充旗下药品组合阵容，并购新基将取得血癌畅销用药Revlimid。

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必治妥施贵宝虽然是以Opdivo和Yervoy成为肺癌药物领域的先驱，但美国同业Merck&Co也推出肺癌药Keytruda，必治妥施贵宝在这个获利丰厚的免疫药物市场面临挑战。

料第三季完成交易

知情人士透露，必治妥施贵宝从去年9月开始接洽新基，双方预计今年第3季完成交易。