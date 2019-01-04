【星洲日报声明】真的假不了──本报不曾歪曲首相谈话 我们感谢敦马哈迪还了《星洲日报》一个清白，证明了本报并没有故意歪曲或错误引述他的谈话。

图：星洲日报

星洲日报独家专访首相敦马哈迪，在一则以《敦马：承认统考文凭，须考虑巫裔感受》为标题的新闻，于1月2日刊登后，网络媒体《当今大马》罕见地向首相办公室索取访谈录音，并将有关统考的访谈内容以问答方式呈现，企图举证本报“蓄意歪曲”敦马的谈话，此一栽赃和诬赖的做法，已经转移了焦点。

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马哈迪今天（1月4日）主持希盟党主席理事会会议后召开新闻发布会，主动针对承认统考文凭的课题对记者说：“关于统考课题，我不曾说过拒绝，我只是说马来社群对此课题敏感，因此必须顾及各族的敏感度，包括华裔、印裔、原住民，以及其他在大马的族群。”

我们感谢敦马哈迪还了《星洲日报》一个清白，证明了本报并没有故意歪曲或错误引述他的谈话。

在当天的报道中，星洲日报从未引述敦马说“不承认统考文凭”。因此，当敦马在今天（1月4日）的记者会上提到 “时常有媒体要访问我，我都不会拒绝；但有时候我发现报导不是我所说的话。关于统考课题，我不曾说过我拒绝。”这席话时，很明显的是有人提供了误导性的讯息给敦马，以致他认为星洲日报错误引述他的谈话。至于敦马为何会在希盟党主席理事会会议后主动说出这番话，只有出席会议者才知道个中原因。

在“承认统考文凭”的课题上，我们不想批评《当今大马》的新闻道德与操守，我们交由读者去评断。不过，我们对《当今大马》把星洲日报与敦马之间的访问录音，拿来与星洲日报的报道对照的做法感到惊讶。因为，不论是纸媒或网媒，都应该站在人民的角度，去询问当权者要何时兑现承认统考文凭的承诺，而不是本末倒置，替当权者监督另一家媒体，并挑起其他课题来转移视线。

在过去90年来，星洲日报一直坚守报道真相、针砭时弊、代人民向当权者发声、以及传达政府施政讯息的原则。作为一家民办的纸媒，星洲日报秉持公正的办报方针，不当强权的帮凶，也不刻意针对任何政治人物，不论是来自执政党或反对党。

即使在充斥着假消息的网络时代，星洲日报亦不随波逐流，坚持公正的办报信念。我们的出发点很简单：对的政策，我们赞扬和配合，错误的政策，我们批评和反映民意。

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