中国不景气．iPhone高价位栽跟斗 随着iPhone在中国销售趋缓，苹果公司昨天抛出震撼弹，15年来首度下修单季营收预测。分析指出，这反映中国景气急遽降温，消费者看紧荷包，高价位iPhone不敌华为等中国厂牌。

（图：美联社）

（中国．纽约4日讯）随着iPhone在中国销售趋缓，苹果公司昨天抛出震撼弹，15年来首度下修单季营收预测。分析指出，这反映中国景气急遽降温，消费者看紧荷包，高价位iPhone不敌华为等中国厂牌。

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多年来，无论全球其他地方发生什么事，国际企业都认为中国数亿消费者会持续花钱。如今，当世界经济需要中国消费者花钱支撑，他们却不再轻易打开荷包。

苹果公司2日以iPhone在中国销售趋缓为由，闪电下修会计年度首季营收预测，就是中国民间消费降温的最新例证。

报道指出，中国民众日益担忧本国经济、美中贸易战及与日俱增的个人负债，不断考验消费信心。对许多美国大公司来说，企业获利承压、股市剧烈波动之际，中国消费趋缓恐怕是不祥征兆。

低估中国对手

库克将苹果下修财测归咎于中国经济降温，但苹果在中国的问题不止于此。分析师直言，苹果可能低估中国智慧型手机厂牌竞争力，即使苹果为中国用户量身打造双SIM卡等功能，iPhone市占率仍无起色，销售排行已落居第5名。

iPhone在中国面对华为、OPPO和vivo等厂牌竞争，这些后起之秀的智慧型手机设计与iPhone相似，售价却低很多，还锁定自拍族强化相机功能。

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据报道，苹果面临的另一问题是中国消费者习惯用社群应用程式微信聊天、付费，导致苹果行动作业系统iOS在中国的用户黏着度不如其他市场。

股价重挫10%

一哥跌到四哥

苹果股价周四大跌10%，出现六年来单日最杀表现，经此一泻，公司市值跌破7000亿美元，远低于10月所及峰值1.1兆美元，科技股排名落在微软、亚马逊和谷歌之后，由一哥跌到四哥的地位。

苹果股价周四收盘急泻15.73美元或9.96%，收在142.19美元，与日低142美元相差不大，为2017年4月19日以来的23个月收盘新低，市值缩小到6747.48亿美元，较去年10月3日的峰顶足足少了近5000亿美元。

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最新收盘价若与去年10月3日缔造的历史新高233.47美元相比，3个月左右暴跌91.28美元或39%。