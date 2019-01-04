MTEM力挺赛沙迪·“政治赞助不应延续” 马来人经济行动理事会（MTEM）力挺土团党青年团团长赛沙迪的声明，批评有人要沿续直接颁发合约给有党职者的做法。

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）马来人经济行动理事会（MTEM）力挺土团党青年团团长赛沙迪的声明，批评有人要沿续直接颁发合约给有党职者的做法。

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该理事会首席执行员阿末亚兹发表文告说，这是政治赞助，经常和巫统及国阵挂钩，这种政治现象普遍存在，从最高领导人那里实践并散播到基层，大多数人批评这种做法，特别是年轻人，因为这鼓励了金钱政治。

他发文告表示，政治赞助是一种通过鼓励党员或民众向当地政治领袖寻求帮助来争取支持的模式，这种做法在领导者和追随者之间建立了相互依赖的关系。

领袖需要支持以保持权力并持续胜选，支持者则支持他们的领导者，因为赢家承诺给追随者奖励。

政治赞助破坏经济

他指出，应该停止政治赞助，因为它会破坏经济。把政府的合约颁给区部领袖并没有错，但这项规定必须以资格和程序为基础。

他说，该理事会促请在即将召开的国会会议，提呈“经济破坏法令”，因为他们不希望亲土著的政府政策，特别是政府合约被滥用，颁给不符合资格的土著。

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该理事会强调，“经济破坏法令”是国家施政、廉政和反贪中心主席丹斯里阿布卡欣在“2018年土著和国家未来大会”

提出的一项重要提案，并纳入马来西亚未来研究所的报告，该报告在土团党于PICC举行的代表大会上发布。

关注政治资金问题

他说，政治赞助也涉及政治资金，因为奉行政治赞助是筹集资金以奖励那些“努力工作”，以确保选举胜利的成员和支持者。

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他说，党机制必须要有方法让他们能够在基层服务，但并不一定要让自己和家人自肥。需要政治资金来动员党，但是必须透明、不受腐败因素和政治赞助文化的影响，这符合希盟在其宣言中的承诺。