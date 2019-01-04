高通付63亿担保金．迫苹果德国停卖部份iPhone 美国晶片商高通遵照法庭的命令提供保证金，以便法院执行苹果（Apple）在德国停止销售部份款式iPhone的命令。

（美国．纽约4日讯）美国晶片商高通遵照法庭的命令提供保证金，以便法院执行苹果（Apple）在德国停止销售部份款式iPhone的命令。

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高通表示，已按照法院条件，在指定的地方存入13.4亿欧元（约63亿美元）作为担保金，目的是在启动禁售令。

德国法院裁决苹果侵犯高通一项硬体专利，并禁止在德国销售采用苹果供应商Qorvo晶片的iPhone款式，包括iPhone7、7Plus、8、8Plus、X。

苹果上个月表示，一面上诉之余，将在德国直营门市下架旧款iPhone手机，iPhone7和iPhone8将无法在德国15个苹果直营店买到，苹果当初发布新闻稿说，所有iPhone款式仍将透过德国4,300个当地的电信商和经销商买到，这和高通对法院命令的解读不同。

德国律师Kai Ruting认为，法院命令针对的是苹果，而非第三方业者。彭博行业研究（BI）估计，苹果可能因此导致单季营收减少5.6亿美元，但BI认为尚不致构成苹果寻求和高通达成和解的压力。