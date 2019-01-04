黄宗华申请保外·地庭后日裁决 地庭将于1月7日决定是否允许高盛集团前银行家黄宗华，在地庭审理引渡他回美国的程序前获得保释外出，他将被扣押至下周一。

陈福泉（右）与马克阿尼费罗一起抵达法庭。（图：星洲日报）

（吉隆坡4日讯）地庭将于1月7日决定是否允许高盛集团前银行家黄宗华，在地庭审理引渡他回美国的程序前获得保释外出，他将被扣押至下周一。

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承审法官艾温帕拉佐帝表示，基于需要更多时间检阅控辩双方的陈词及案例，因此择订下周一作出裁决。

较早前，黄宗华的代表律师拿督陈福泉在陈词时说，这是被告首次出庭聆审引渡申请，法庭可允许让被告在等待正式聆审前保外。

他也引述多宗案例，其中包括华为首席财务官孟晚舟获加拿大法院批准保外的案例。

他指出，法庭批准保外的同时，也可设下严格的条件包括要求被告佩戴电子脚镣、向警方报到、交出护照或宵禁。

黄宗华于去年12月19日被控4项与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，抵触2007年资本市场及服务法令。

陈福泉指出，控状中的主嫌是高盛集团高层，被告被控与他串谋，因此控方需厘清他们优先考虑的是什么。

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“被告需到美国受审的同时，也要在大马受审，根本无法同时间出现在法庭。”

他表示，律师团每周只允许和被告会面一小时，而在美国的代表律师则被禁止与被告会面，认为被告应该给予机会为自己辩护。

他提到，被告在扣留期间的身体状况不佳，上个月因骨痛热症及病菌感染而入院5天接受治疗。

主控官反对被告保外

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主控官聂沙里尔副检察司则反对让被告保外，并认为被告有潜逃风险。

他也指，辩方未入禀正式的申请及宣誓书，以让控方进行回复。

黄宗华在美国的代表律师马克阿尼费罗今日也出庭旁听案件。