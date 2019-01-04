谷歌避税高招．用空壳公司转939亿到百慕达 谷歌（Google）2017年曾透过荷兰空壳公司将199亿欧元（约939亿令吉）转移到百慕达（Bermuda），作为得以减少国外税金的部份安排。

（图：法新社）

（美国．纽约4日讯）根据提交给荷兰商会的文件，谷歌（Google）2017年曾透过荷兰空壳公司将199亿欧元（约939亿令吉）转移到百慕达（Bermuda），作为得以减少国外税金的部份安排。

广告

12月21日提交给荷兰商会的文件显示，谷歌2017年透过谷歌荷兰控股公司转移的金额较2016年多出40亿欧元左右。

谷歌：遵循各国税法

谷歌在声明中表示：“我们缴纳所有应缴税金，并遵循我们在世界各地营运的每个国家的税法。谷歌就像其他跨国企业般，在母国支付大多数公司所得税，而我们过去10年的全球有效税率为26%。”

10多年来这种安排让谷歌母公司字母（Alphabet），在非美国获利上享有个位数有效税率，约为它海外市场平均税率的四分之一。

谷歌荷兰子公司习惯将从美国境外赚取的权利金转移到设在百慕达的谷歌爱尔兰控股公司。企业在百慕达不需缴纳所得税。

这个税金策略以所谓的“双层爱尔兰”（DoubleIrish）和“荷兰三明治”（Dutch Sandwich）闻名，不仅合法，还让谷歌得以避开美国所得税或欧洲的资金预扣所得税。

广告

然而，在欧洲联盟及美国施压下，爱尔兰2014年决定逐步淡出这项协议，并将于2020年结束谷歌税金优惠。

文件显示，谷歌荷兰控股公司2017年按毛利1360万欧元，支付荷兰340万欧元税金。