贸易战苦果浮现．嘉吉净利泻20% 贸易战后果逐渐显现，除了苹果发布财测预警之外，全球农业原物料龙头嘉吉（Cargill）也受到贸战冲击，上季净利暴跌20%。

（美国．纽约4日讯）贸易战后果逐渐显现，除了苹果发布财测预警之外，全球农业原物料龙头嘉吉（Cargill）也受到贸战冲击，上季净利暴跌20%。

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嘉吉发布会计年度第二季财报（2018年9至11月），营收下滑4%至280亿美元。本业营业盈余减少10%至8.53亿美元。净利减少20%至7.41亿美元。该公司四大业务部门中，有三个部门的成绩不及去年同期。

嘉吉主要获利来自动物营养和蛋白质部门，此一部门负责肉品、鸡蛋、牲畜饲料销售，表现不如去年同期，原因之一是中国和越南养猪量减少，以及美国酪农和家禽业情况欠佳，冲击动物营养的业务收入。

去年下半，中国停止购买美国黄豆，但是嘉吉把多余黄豆运往其他市场，减缓冲击。该公司四大主要业务中，只有谷物交易部门出现盈余成长。消费者吃进更多肉类，让嘉吉能贩售更多饲养牲畜的豆粉。嘉吉主管Lisa Clemens说，市场充满高度不确定性，他们把货物运送到所需之处，对此感到满意。

另外，工业和金融部门表现也欠佳，总经气氛恶化、贸易冲突对原物料物流带来不确定性、第三方不愿在二氧化硫排放新规实施前承租船只等因素下，船运市场业务骤降，打击该公司船只包租服务。