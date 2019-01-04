纳吉与阿鲁尔案联审·地庭批准控方申请 地庭今日批准前首相拿督斯里纳吉，以及一个马来西亚发展公司（1MDB）前首席执行员阿鲁尔甘达被指修改一马公司最终审计报告案，进行联合审讯。

地庭今日批准前首相拿督斯里纳吉（图），以及一个马来西亚发展公司（1MDB）前首席执行员阿鲁尔甘达被指修改一马公司最终审计报告案，进行联合审讯。

（吉隆坡4日讯）地庭今日批准前首相拿督斯里纳吉，以及一个马来西亚发展公司（1MDB）前首席执行员阿鲁尔甘达被指修改一马公司最终审计报告案，进行联合审讯。

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法官阿祖拉是在批准受委为高级副检察司的联邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南所提出的申请后，做出上述决定。

有鉴于此，法庭通译员重新向42岁的阿鲁尔甘达念出控状，他同样表示不认罪。

3月1日重新过堂

斯里南指出，控方将入禀申请，以将案件移交高庭审理。

法庭择定此案于3月1日重新过堂。

阿鲁尔甘达的案件之前是由法官罗兹娜承审，此案今天过堂时，法官批准将阿鲁尔甘达的案件交由阿祖拉负责，以与纳吉的案件进行联审。

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去年12月12日，65岁的纳吉在被控时不认罪。

控状指出，被告利用其职权发出指示，也就是在上述报告完成及提呈公共账目委员会之前进行修改，以避免受到对付。

也是北根区国会议员的纳吉被指于2016年2月22日至26日期间，在布城首相署犯下上述罪行，因此抵触2009年大马反贪污委员会法令第23（1）条文，并可在相同法令下的第24（1）治罪，一旦罪成，可判坐牢不超过20年，以及罚款不少过贿金的5倍或1万令吉，视何者为高。

阿鲁尔甘达则被控在上述相同时间和地点，与纳吉串谋修改上述报告，以包庇纳吉免于受到与1MDB事件有关的纪律、民事或刑事行动对付，因此抵触反贪会法令第28（1）（c）条文，并与相同法令的第23（1）条文及第24（1）条文同读，刑罚同上。

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纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜。（图：星洲日报）