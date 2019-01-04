指敦马汤米包庇杀阿迪凶手·洛曼将率众报案 巫统最高理事拿督洛曼指控首相敦马哈迪及总检察长汤米汤姆斯涉嫌包庇杀死消拯人员莫哈末阿迪的凶手，声称今晚将率众前往警局报案。

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）巫统最高理事拿督洛曼指控首相敦马哈迪及总检察长汤米汤姆斯涉嫌包庇杀死消拯人员莫哈末阿迪的凶手，声称今晚将率众前往警局报案。

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洛曼是在其社交媒体Instagram上贴文呼吁支持者，今晚8时30分在吉隆坡十合广场集合，并于9时许前往金马警局报案。

在首邦市USJ25区斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤的24岁消拯人员莫哈末阿迪，于12月12日在国家心脏中心逝世后，内政部长丹斯里慕尤丁于上周指出，总检察署将指示推事庭召开验尸庭，以鉴定莫哈末阿迪的死因。

在莫哈末阿迪逝世后，警方援引谋杀角度调查后发现，现场并没有人目睹莫哈末阿迪遭人殴打的情况。

此外，据本报探悉，法医在剖验后推断，莫哈末阿迪的主要伤势是在站立的情况下，因前后遭大型物体挤压而导致身体右侧肋骨折断，令阿迪遭人殴打重伤致死的说法出现疑点。