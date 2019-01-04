指敦马汤米包庇杀阿迪凶手·洛曼派代表报案 巫统最高理事拿督洛曼指控首相敦马哈迪及总检察长汤米汤姆斯涉嫌包庇杀死消拯人员莫哈末阿迪的凶手，声称今晚将率众前往警局报案。

（吉隆坡4日讯）监督新大马组织成员今晚向金马警区总部报案，要求警方彻查被指包庇谋杀消防与拯救员莫哈末阿迪凶手的首相敦马哈迪、总检察长汤米汤姆斯及内政部长丹斯里慕尤丁。

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该组织主席拿督洛曼阿当说，在其组织号召下，多个非政府组织，今日也同步在全国各地多个警局报案。

洛曼也是巫统最高理事。他说，今晚到金马警区总部报案者为其代表诺花丽珊。

根据报案纸，随着首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙在去年11月27日凌晨发生次轮骚乱事件后，警方根据证人口供，查悉阿迪遭暴徒殴打重伤，警方事后逮捕4名嫌犯，并援引刑事法典第307条文（企图谋杀）提控4人。

报案纸指随着阿迪在去年12月17日不治身亡后，警方向总检察长申请把案件从307条文（企图谋杀）改为302条文（谋杀）处理，但在内阁会议中，马哈迪在首相署部长瓦达姆迪以及希盟1至2名部长的要求下，把阿迪的剖验报告死因从谋杀改为被车撞死，以避免真正的剖验报告公布后，引起种族骚乱。

报案纸指慕尤丁过后宣布不会公布阿迪的剖验报告，报告只会在法庭公开。总检察长也宣布设立验尸庭，以找出阿迪的死因，而监督新大马组织相信首相、总检察长及内政部长都知道所发生的事情。”

报案纸指验尸庭至今尚未开庭，获保释的4名嫌犯极可能已潜逃出国。

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商场前集合呛声

较早时，洛曼与约15个来自非政府组织的约50名男女代表，在距离金马警区总部约百码遥的国企十合购物广场前面集合，轮流发表演说，要求首相与总检察长下台，并手持抗议横幅游行至警局。

他给予首相40天的期限，从阿迪去年12月17日死亡开始，把瓦达姆迪革职，否则他将号召巫统及伊斯兰党，召开一项大型的抗议集会。