律师团：美司法部要求撤回充公·“确认马拥平静号” 代表政府和一马公司处理超级豪华游艇“平静号”的律师团指出，美国司法部向当地法庭要求撤回充公“平静号”申请的做法已承认了海事法庭宣判大马政府是“平静号”最终合法实益拥有人。

（吉隆坡4日讯）代表政府和一马公司处理超级豪华游艇“平静号”的律师团指出，美国司法部向当地法庭要求撤回充公“平静号”申请的做法已承认了海事法庭宣判大马政府是“平静号”最终合法实益拥有人。

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律师团今日发表文告说，从法律角度来看，美国司法部的决定也意味着大马通缉犯刘特佐或其所属的开曼群岛平静有限公司已无权享有“平静号”，而刘特佐对外声称拥有“平静号”所有权的声明已无任何价值，应予以忽视。

文告指出，一马公司在希盟于2018年5月开始执政后，遵循合法的管道追讨回“平静号”，这项举动与美国司法部在申请充公“平静号”时所提供的理据是相符的。

尽管政府和一马公司入禀海事法庭寻求索回“平静号”所有权，甚至申请庭令脱售这艘游艇，刘特佐自始至终不曾入禀海事法庭提出任何挑战。

“在美国司法部于2018年12月21日撤回充公申请后，‘平静号’迄今已再无任何来自美国司法部、开曼群岛平静有限公司或刘特佐的认领要求。”

文告说，大马海事法庭在2018年10月19日宣判政府是“平静号”合法实益拥有人的裁决至今仍完全没有受到任何挑战，这清楚显示没有任何人拥有“平静号”的使用优先权，包括刘特佐。

“况且，大马海事法庭依法出售‘平静号’的做法将给予买家一个干净的所有权，并受到世界各地海事管辖区的承认。”

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根据英国独立估价师Winterbothams有限公司对“平静号”所进行的估价，“平静号”应以不低于1亿3000万美元（逾5亿4300万令吉）的价格出售，政府迄今正积极与潜在买家接洽，料可在今年3月杪脱售“平静号”。