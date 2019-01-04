编辑Waze地图为乐．尤斯让导航地图更完美 Waze是一款GPS导航应用程式，在启动导航系统时，驾驶人是可以根据路面情况提供实时数据，诸如碰到塞车、路障、工程、意外等等。

身为4个孩子的爸爸兼全职讲师的尤斯坦言，再忙都会定期抽空编辑、更新、管理概括我国北部、中部、南部、东海岸和婆罗洲地区的地图。（图：星洲日报）

Waze是一款GPS导航应用程式，在启动导航系统时，驾驶人是可以根据路面情况提供实时数据，诸如碰到塞车、路障、工程、意外等等。一旦拐错出口，也不用紧张，Waze会迅速提供另一个新路线，确保驾驶顺畅。但会不会有人好奇，谁在规划这些导航路线？让Waze地图专家尤斯（Yusmizan bin Ag Kirah）告诉我们。

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尤斯拥有一个斜杠生活，平时是学院讲师，另一个身份就是拥有大马最高级别的Waze地图编辑。他在2017年5月份晋升为第6级大马与汶莱区域经理，属于Waze地图编辑当中最高的头衔之一。不过，地图编辑并没有酬劳，完全是一份志愿工作，而令尤斯如此热忱于编辑地图的动力，反而是一份满足感和兴趣。

一开始，他只是普通Waze用户，但Waze有一些游戏元素让他和朋友家人之间可以比拼分数，驾驶时收集积分以便能迅速升级。“几个月后，我发现还有3个未完成的任务，其中一个是‘第一次编辑地图’。

我在每天驾驶的路段发现了一些地图问题，我就在Waze Map Editor编辑我的地图。接着，很快就有资深的地图编辑来‘打招呼’和邀请我加入脸书的社群。”2013年，他正式加入Waze地图编辑大家庭，与我国其余300名地图编辑一起改善用户使用Waze的体验。

每个人都可以成为Waze地图编辑志愿者，尤斯觉得编辑地图路线能让导航变得更实用和有趣。“编辑是透过‘用户反馈’（UserReport）和‘地图问题’（Map Problem）修改地图。”用户反馈顾名思义是用户报告即时路面状况，如果需要更多资料，地图编辑会直接与该用户通过Waze信箱沟通；至于“地图问题”是由系统扫描地图时所发现的问题，例如某路段没有任何资料、导航失误、路段突然消失等等。

由于记者是菜鸟等级，编辑地图的权限很低，目前只能编辑距离开车1.61公里的范围。（图：星洲日报）

最短路线未必最快

“Waze证实了，最短的路线未必永远是最快的路线。”尤斯笑笑地说。有时一些小路未必是“正规”道路，为了确保驾驶安全，地图编辑团队不会考虑将这些小路纳入路线之中。由于Waze会不断收集用户的使用路段资讯，只要有关驾驶路径使用量非常高，就会被纳入路线规划当中。换言之，每一个驾驶人士都有贡献，完善整个Waze地图。他称，用户可以加入Waze Malaysia群组，留言建议本身所发现去某一个地点最短或最快的路线。

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编辑地图时也会碰到一些挑战，他以槟城升旗山为例，虽然有明显的路段，但只有特定准证的车子才能行驶，如马来西亚公共工程局（JKR）或政府官员的车子，公众车子是不被允许使用，只能用火车上去。“所以我们在编辑路线时必须考量各种因素，把路线规划到最近的火车站。”

加入了Waze社群也令他生活充满惊喜和乐趣，他笑说，在全国结识到不少好友。有时候到不同州属，会因好友的一时兴起而变成一场公路探索，发现Waze未制定成地图的区域。

提前通知路段关闭

近年我国经常有马拉松比赛，尤斯声称，如果活动主办方主动为Waze提供资讯，他们可以提前提醒用户有关路段关闭，避免经过该处才发现被迫U转。若提早几天通知，Waze地图编辑团队可发出通知给附近的用户，告诉他们附近有哪些路段因大型活动而关闭。

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如果有人在家门前恰好举办宴会，只要两人分别在Waze应用程式点击“路段关闭”（Closure），Waze就会自动发出通知。尤斯补充，Waze每2分钟会刷新路线，一旦出现最新路线或有显著缩短路程时间的路线，就会立即刷新路线。

善用Waze应用程式的各种功能有助于改善Waze地图。（图：星洲日报）

如何计算最佳路线？

究竟Waze如何计算出最快或最短的路线？马来西亚Waze区域经理Kelvin Sim电邮受访时称，Waze应用程式会使用一种算法，根据路面状况的实时数据建议最佳路线。这些数据包括司机的速度、交通是否拥堵和其他路面状况如交通事故、道路施工、坑洼和路段关闭等。

当用户设定好目的地，Waze就会根据这些数据评估，以生成最佳路线（即最快）。如果用户选择避开收费站，也会影响整个评估结果。他说，Waze的算法会将司机分散在可用的道路上，避免一条道路被完全堵塞。

他补充，Waze也运用人工智能（AI）提升用户体验，有赖于各位用户和社群，可以不断验证AI应用程式的准确度，以确保Waze地图和交通报告可以更准确，实时为用户提供最新资讯。