费比安·《Spider-Man:Into the Spider-Verse》当阿瓜面遇上失败的面 近期观影热门话题，均离不开两大美漫死对头所推出的面，有声势浩大替DC扳回颜面的阿瓜面《Aquaman》，以及漫威用动画呈现英雄有很多个之失败的面《Spider-Man:Into the Spider-Verse》。前者属爆米花商业影片，后者透过超强动画技术叙述全新蜘蛛人宇宙甚惊喜，两片均观影愉快，值得入场。

近期观影热门话题，均离不开两大美漫死对头所推出的面，有声势浩大替DC扳回颜面的阿瓜面《Aquaman》，以及漫威用动画呈现英雄有很多个之失败的面《Spider-Man:Into the Spider-Verse》。前者属爆米花商业影片，后者透过超强动画技术叙述全新蜘蛛人宇宙甚惊喜，两片均观影愉快，值得入场。

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温子仁导演继《Fast & Furious7》后，再度操刀非惊悚类型的瞩目大片，《Aquaman》跳脱了过往由Zack Snyder幕后主理营造的黑暗美学风格，亦不见其他英雄角色加盟。毕竟DC近年推出的超级英雄片，除了《Wonder Woman》叫好叫座，其余一律口碑票房双失，这回在温子仁掌舵下，以轻松幽默，加上天马行空影像，带领观众走进大西洋海底──亚特兰提斯（Atlantis）世界。

仿佛是点了一份用料十足的海鲜锅，汤头清甜，肉质鲜美，尝第一口就爱上，直至美人照镜。

实力坚强的演员加持

出色选角起了极大作用，男主角Jason Momoa凭知名影集《Game of Thrones》走红，形像粗犷，高大壮硕，并散发着一股野性魅力，外形符合观众对超级英雄视觉上的期待，奔放中带幽默的演绎，迅速俘虏观众；女主角Amber Heard一头亮眼红发，美丽脸蛋与玲珑有致身段，美得不可方物，颜值圈粉无数，总算拍出代表作，不再只是遭前夫Johnny Depp家暴的最美女人。另，还有影后Nicole Kidman、影帝Willem Dafoe、Patrick Wilson等演员实力加持。

剧情稍微薄弱，故事进展亦在预料之中，但胜在架构完整。片中不少场面均见商业大片影子，是借镜或致敬不得而知，反正观众看得开心！动作场面拍得紧凑有趣味，7个王国亦有卖点，而温子仁总适时加入笑点，轻易取悦观众，像是DC漫画中最受欢迎的反派之一黑蝠鱝，出场即引来阵阵笑声。此外，电影不忘传达海洋污染讯息，这点值得一赞！

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相较于《Aquaman》海底陆地热闹打斗数回，即赢得海王宝座和抱得美人归，角色内心戏欠奉，动画片《Spider-Man:Into theSpider-Verse》显得有深度多了。同样有节奏明快的故事推展，且定位热血，并借助量子领域，打破平行时空，让6位个性鲜明的蜘蛛人同框互动，甚至调侃一再重复重启的蜘蛛人故事，加上超强动画技术和细腻剧本，教人喜出望外。

全片节奏紧凑毫无冷场

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本片背景落在后Peter Parker时代，黑人高中生Miles意外被变种蜘蛛咬到，而拥有了成为新蜘蛛人的超能力，更亲眼目睹Peter Parker在战斗中死去。Miles允诺协助关闭不应开启的量子对撞机，以拯救全人类，但尚未准备好成为英雄的他，该如何激发潜能？直至其他5个来自不同时空的蜘蛛人出现，包括已届中年的鲁蛇Peter Parker，才发现他不是唯一一个，“原来有人懂我！”少年渐渐开窍。

电影花了不少篇幅讲述Miles的成长，父亲是警察、母亲是医护人员，学术成绩优秀的他，离开熟悉的黑人社区到白人菁英学校寄宿就读，过着父母“为他好”的没有选择权人生，成为蜘蛛人，亦非他意愿。碍于篇幅有限，虽有6位蜘蛛人，但电影集中讲述Miles与中年Peter Parker亦师亦友的师徒情，“万一我又搞砸了呢？”失意中年人历经挫败的怯懦，同样引起共鸣，后来两人在其他同伴身上，找到面对的勇气。全片毫无冷场，以漫画质感呈现到位，许多画面若真人化会很假，但在动画里就不存有问题，而且还变得合理起来。对我而言，这是历年众多蜘蛛人电影之中，个人最喜欢且回味的一部。

两面各有各好，就视乎看官倾向吃饱饱的丰富阿瓜面，抑或是享受过程五味杂陈的失败的面。迎接2019年，下期将有【一人选2018院线10部电影】登场。