富士X-T3拍照．色彩更细腻饱满 大马富士产品部（数码相机）副经理萧君瀚此前率领团队到怡保展开X-T3摄影工作室，让摄影爱好者们亲身体会这部X系列无反旗舰机，摄影活动邀请了两名旗袍美女当模特儿，集中于室外和室内摄影。

富士XT-3机身体积和外型基本上的上一代没有多大差别，要从X-T2过渡至X-T3没有太大问题。它拥有三向翻折式LCD触控式屏幕，顶部也有ISO、曝光补偿和快门速度的转盘。

富士（Fujifilm）X系列第三代型号X-T3，与上一代的X-T2相隔两年后，终于在10月18日在大马面市开卖，在年杪这个其他品牌竞争对手相继推出新款无反相机的时间点推出新机，已开始掀起了无反相机界的一番激战。

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大马富士产品部（数码相机）副经理萧君瀚此前率领团队到怡保展开X-T3摄影工作室，让摄影爱好者们亲身体会这部X系列无反旗舰机，摄影活动邀请了两名旗袍美女当模特儿，集中于室外和室内摄影。

新机上手后，发现体型很轻但很坚固，一如往常，机顶部份别设置了ISO、曝光补偿和快门速度的转盘，让用户在摄影时能更利落的转换参数。相机也备有三向翻折式LCD触控式屏幕，只是笔者认为在触控对焦时，反应有点慢，也不能通过触屏点选菜单，但用于一般照片回放的缩小放大，左右移动则没问题。

照片色彩比上一代细腻

摄影师苏利腾在使用X-T3摄影后分享心得，认为在机身设计方面，虽然和X-T2在外型上无多大差别，但在一些细节的地方则作了少少变化，尤其是在握柄处，比起X-T2的凸出了一些，让拇指贴在握柄处时更加舒服，手感更好。

在试机后，他发现这次X-T3所拍摄出来的照片成品色彩相比起上一代更加细腻与饱满，新的感光元件在低光和背光拍摄时的效果也让他感到满意。尤其他在搭配56mm f1.2镜头拍摄背光模特儿时，照片也不会有过度曝光的情况，更保留主题的大部份细节，同时在降低杂讯方面也有进步。

他指出，原本使用X-T2的用户，在过渡至使用X-T3方面，相信不会面对问题，因为大部份操作特征都保持不变。

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若真要挑缺点，或许就是在市场价位方面略高了点，而且机身仍无法如几个月前发布的X-H1般，内置机身影像防震系统（IBIS），但这也许是厂商所作的商业考量，毕竟加了IBIS、X-T3的价格也会跟着调高不少。

目前富士X-T3在马来西亚净机身售价7388令吉，机身连XF18-55mm F2.8-4R套装价8688令吉，同时提供黑色及银黑色两种配色选择。

处理器比上代快3倍

˙配备了2610万有效像素APS-C片幅的X-Trans CMOS4感光元件，是X-T首部采用背照式感光元件（BSI）的型号，其感光元件特有的色彩滤镜阵列，在提升影像质素的同时，也能带来杂讯更少的清晰影像。

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˙相机的影像处理器升级到最新的4核处理器X-Processor4，比起上一代的X-Processor Pro处理器，处理速度快了约3倍，新处理器加强了菲林模拟模式，以提升追踪移动拍摄主体的能力、自动对焦的速度与精准度。

˙自动对焦和测光的频率提升至上一代型号的1.5倍，相位检测自动对焦区域扩大至100%，即整个画面，拥有425个对焦点。无论是弱光环境和拍摄快速且不规则移动的主体，都能快速和准确的对焦。

˙在录影拍摄方面，X-T3也堪称是业界首部以APS-C片幅感光元件为基础，可拍摄4K／60P的无反相机型号，在官方释出的资料显示，好莱坞电影“A Different Beyond”也使用X-T3作电影的拍摄工作。