料汇入学校户头·独中11日领拨款 （亚庇4日讯）联邦政府在2019年财政预算案首度列入的1200万令吉华文独立中学拨款，确定在下星期分派给全国62所独中，包括沙巴州的9所独中。

报道:陈玉思

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（亚庇4日讯）联邦政府在2019年财政预算案首度列入的1200万令吉华文独立中学拨款，确定在下星期分派给全国62所独中，包括沙巴州的9所独中。

派代表赴隆领取拨款

沙巴华文独立中学董事会联合总会主席拿督杨菊明今日向星洲日报透露，本州9所独中日前已经接到马来西亚华校董事联合会总会通知，需派代表前往吉隆坡领取拨款。

杨菊明表示，发放拨款仪式将于11日当天在新纪元大学学院举行，届时将由财政部长林冠英亲自颁发。

他也说，财政部已经向全国独中索取银行户头，预料拨款会在颁发仪式之前或之后，直接存入学校的户头。

建议拨款均分62独中

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询及各独中可获得拨款数额时，杨菊明指出全国董总中央委员会早前议决，向教育部建议平均分配1200万令吉拨款给各所独中。

杨菊明表示，倘若平均分配的话，62所独中各别可获约19万令吉的拨款。