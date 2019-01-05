自愿申报特别计划·163纳税人缴2703万 （亚庇4日讯）截至今午1时，沙巴州内已有163人在“自愿申报特别计划”（PKPS）下，向沙巴内陆税收局自愿提呈少申报或未申报的收入，所涉及的税收和罚款共达2703万令吉。

沙巴内陆税收局总监哈占阿兰（左）拜会首长沙菲益（右），并向首长汇报沙巴内陆税收局“自愿申报特别计划”的进展。

（亚庇4日讯）截至今午1时，沙巴州内已有163人在“自愿申报特别计划”（PKPS）下，向沙巴内陆税收局自愿提呈少申报或未申报的收入，所涉及的税收和罚款共达2703万令吉。

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在163人当中，有29人是来自公司组别的纳税者，其余则是公司组别以外的纳税者。

沙巴内陆税收局总监拿督哈占阿兰今日表示，在自愿申报特别计划期间，所有纳税人若自愿提呈未申报及少申报的收入，该局都会接受，且不会进一步追查。

他说，在现有的法律下，少申报的纳税人需缴交100%至300%罚款，但自愿申报者可在此计划下享有只需缴10至15%的罚款优惠。

“这项特别计划主要是鼓励民众自愿提呈未申报或少申报的收入，也符合政府要降低民众负担的意愿，我希望民众能把握机会申报收入。”

哈占阿兰今日在沙巴州行政大厦礼貌拜会首长拿督斯里沙菲益阿达后，向记者这么表示。

他鼓励民众透过该局官网（www.hasil.gov.my）、前往邻近的内陆税收局办事处或拨打该局热线（1-800-88-5436），以获取更多详情。

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活动进行至6月30日

这项特别计划是从2018年11月3日起展开，直至2019年6月30日，首阶段，即2018年11月3日至今年3月31日期间申报者，且在4月1日前缴清税款者，只需缴付10%的罚款金额。

若在第二阶段，即2019年4月1日起至6月30日期间申报，且在7月1日前缴清税款者，则须缴付15%的罚款金额。

此外，哈占也披露，此次是他在今年1月1日正式出任沙巴内陆税收局总监一职后，首次拜会沙巴首长，并向首长汇报有关沙巴内陆税收局的情况。