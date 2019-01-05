陈泓缣：城市的“心臟”·巴刹也能成为旅游景点 （亚庇4日讯）亚庇区国会议员陈泓缣将继续与市政厅研究，如何将亚庇中央巴刹打造为旅游景点。

陈泓缣认为，亚庇中央巴刹有成为旅游景点的潜能。

（亚庇4日讯）亚庇区国会议员陈泓缣将继续与市政厅研究，如何将亚庇中央巴刹打造为旅游景点。

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陈泓缣表示，亚庇中央巴刹位于市区，而且靠近海边，具有发展成为旅游景点的潜能和条件，如维多利亚女皇市场成为澳洲墨尔本著名旅游景点一样。

“巴刹就像是一个城市的‘心脏’，很多人的一天是从巴刹采购新鲜食材开始。”

他承诺将与市政厅合作，研究如何提升或翻新亚庇中央巴刹的设施，比如装置霓虹灯等，使该巴刹再次“活络”起来，成为民众及游客白天和晚上都爱到访的地点。

他也承诺于今年内提供拨款，协助展开有关工作。

派年历年柑给小贩

陈泓缣是今日与里卡士区州议员陈历发及民主行动党服务团队等，到亚庇中央巴刹拜会小贩，并分派年历及年柑后，这样表示。

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配合2019年的到来以及农历新年的来临，该团队今日开始分派年历及年柑给民众，并于接下来3周内陆续到访亚庇区内其他地方。

陈历发表示，他将与市厅讨论亚庇区内的民生问题，包括每逢周五及周六的亚庇亚庇美食夜市街道太早封路引起的交通堵塞问题等。

今日与该团队一起到访亚庇中央巴刹的包括市厅小贩及巴刹组主任梁子辉等。

左起为里卡士区州议员陈历发和亚庇区国会议员陈泓缣到访亚庇中央巴刹。

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陈泓缣：确保条例一致性

沙沒拒絕禁烟令

另一方面，陈泓缣表示，州政府不曾表明拒绝联邦政府实行的食肆禁烟令，只是为了要确保州与联邦在有关条例方面的一致性。

陈泓缣解释，沙巴州政府决定暂缓实行这项禁烟令，并非意味州政府允许人民在食肆抽烟，而是有关条例需由州内阁决定。

对于食肆业者反对禁烟令的问题，他称，最近有加雅街的业者向他反映，指他们非常高兴食肆被列为禁烟区。

他表示，根据这项法令，今年首半年只是教育执法期，烟民不必担心在食肆抽烟而被罚款。

根据报道，卫生部宣布本月1日起在所有食肆禁烟，包括香烟、电子烟和水烟，不过拥有卫生自主权的砂拉越和沙巴州政府决定暂缓实行这项措施。

五脚基租金涨价暂缓

陈泓缣是今日拜访亚庇中央巴刹小贩后，在新闻发布会上这样表示。

对亚庇市政厅展延执行商店五脚基与开放空间租金涨价措施，陈泓缣形容，这是他与市厅合作关系的“好开始”，并期待接下来与亚庇新市长拿督诺丁西曼有更多合作。

陈泓缣透露，他于市长职权交接仪式当天向诺丁反映有关问题，结果对方积极跟进，两天内向他报告了好消息。

他指出，展延五脚基和开放空间租金的决定对亚庇区千计商家来说是很好的“礼物”，显示新市长体恤人民，减轻人民的负担。

