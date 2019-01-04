不甘被抢撞死攫匪．男子控危驾 一旦罪成，可被判处监禁最高10年，以及罚款最高2万令吉。

开车撞死攫夺其背包匪徒的也门男子莫哈末邵基，在危险驾驶的罪名下被控。（图：马新社）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）不甘遭摩哆车抢匪攫夺背包，怒而开车穷追并撞死匪徒的也门男子，今日在危险驾驶的罪名下被控。

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被告莫哈末邵基（27岁）在通译员以英语读出控状后，否认有罪。

控状指被告于2017年7月30日凌晨2时51分，在史里肯邦安One South前，危险驾驶一辆宝腾Preve导致莫哈末阿兹兹（25岁）死亡，抵触1987年陆路交通法令第4（1）条文。

一旦罪成，可被判处监禁最高10年，以及罚款最高2万令吉。

主控官法兹达副检察司建议让被告以5000令吉保外，被告代表律师拉末哈兹兰则说，其当事人是以学生签证留在大马，并因此案被大马移民局列入黑名单。

拉末哈兹兰说，被告已婚，其妻子将成为担保人，因此没有潜逃的可能性，也希望法庭减低保释金。

推事莫哈末诺哈菲祖丁允许被告以4000令吉保外，并交出国际护照予法庭及吊销国际驾照，直到案件审结。

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案件将在2月11日过堂。

据报道，被告是国能大学的学生，当时他在事发地点一间嘛嘛餐馆喝茶时，遭死者抢走背包。被告立即开车追上去，并在距离事发地点3公里外的一个交通灯前把死者的摩哆车撞倒，而死者因伤及头部当场身亡。