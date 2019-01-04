用餐图片被制成告示．倪可敏变“禁烟代言人” “不过，我不会介意，也不会向张贴的商家收肖像费，因为要照顾到人民的健康，国民便应该要少抽烟，以免患上各种疾病。”

倪可敏的照片被制成具创意的禁烟告示。（图：星洲日报）

（霹雳．太平4日讯）国会下议院副议长倪可敏的相片，被制成相信是目前我国最具创意的禁烟告示！

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这张图文并茂的告示，除了有倪可敏在波德申补选时用餐的相片，告示上方有禁烟标志，下方则有对联：“人前不烟正君子，烟不薰人真英雄”。

也是安顺区国会议员及后廊区州议员的倪可敏受本报询问时表示，他是在收到教育部副部长张念群传来的图片后，才知道本身被用来作为禁烟的“代言人”。

“不过，我不会介意，也不会向张贴的商家收肖像费，因为要照顾到人民的健康，国民便应该要少抽烟，以免患上各种疾病。”

倪可敏说，根据卫生部数据显示，国民因为抽烟，结果有关吸烟所引起的疾病治疗费用一年高达70亿令吉。

他表示，有关图片是他在波德申补选为安华站台，在一间大树下茶室用餐时所拍，但不清楚是谁用来制成宣传禁烟的广告，也不清楚这张宣传告示贴在哪里。

他赞扬有关人士的创意及文采，并希望通过有创意的宣传，可达到禁烟的效果。