跨越种族洋溢和谐．教堂婚礼穆斯林当伴娘 阿里芬胡赛尼于本月1日在脸书上载该对新人的婚礼照片，形容那是他在2018年看过最独特的婚礼，引来许多网民按赞及分享，让他始料不及。

6名一身红色马来服装的穆斯林伴娘出席教堂婚礼，为新人艾斯特佐瑟（左四）及温斯威斯特（右四）献上祝福。（照片由阿里芬胡赛尼提供）

（砂拉越．古晋4日讯）跨越种族的婚礼！巫裔摄影师阿里芬胡赛尼于去年12月29日拍摄一对新人在天主教堂举行的婚礼，看到许多来自西马的穆斯林参与，洋溢和谐气氛，忍不住在脸书上分享，结果引起极大回响！

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据了解，新郎艾斯特佐瑟（24岁）来自古晋石隆门，新娘温斯威斯特，同样来自古晋。两人在西马求学，结交不少西马朋友。

他们当天在圣若瑟总主教座堂举行婚礼，6名一身红色马来服装的穆斯林伴娘亦出席，为好友献上祝福。

阿里芬胡赛尼于本月1日在脸书上载该对新人的婚礼照片，形容那是他在2018年看过最独特的婚礼，引来许多网民按赞及分享，让他始料不及。

截至今午2时，他的脸书帖文已有超过1030名网民按赞及留下表情，同时有超过400次分享。

他在帖文中表示，跨越种族情谊的婚礼不是每天都有，更何况这是在教堂举行，且几乎所有伴娘都是穆斯林。

“这就是所谓一个马来西亚，一对新人来自砂拉越，伴娘大多数来自西马。虽然不同种族及宗教信仰，但还是无阻一群好友庆祝新人的大日子，展现彼此尊重的精神。”

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他希望未来可以看到更多类似的婚礼及仪式。

摄影师：婚礼故事如暖流

阿里芬胡赛尼今日接受《星洲日报》访问时表示，近期国内出现种族间的课题与挑战，这婚礼的故事仿佛是一股暖流，希望各族人民可以抛开彼此的差异，张开双臂拥抱在一起，和睦共处。

伴娘与新娘在婚礼展示深厚感情，旁人也感受浓浓的种族和谐气氛。（照片由阿里芬胡赛尼提供）

众人在古晋旧法庭留下幸福的身影。（照片由阿里芬胡赛尼提供）