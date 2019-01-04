PDAM：新油价落实前夕．油站业者料亏4千万 凯鲁安努亚也建议政府不要太早宣布新油价，以免影响消费者的行为模式。

凯鲁安努亚也建议政府不要太早宣布新油价，以免影响消费者的行为模式。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）大马油站业者公会（PDAM）主席拿督凯鲁安努亚表示，国内油价每周报价机制明天开始落实后的新油价，预料将让全国油站业者在今晚面临高达3000万至4000万令吉的亏损。

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他说：“考虑到这次的油价下跌幅度很大，这（亏损）将是我们所面临的最大冲击。”

他今天在大马油站业者公会办公室召开新闻发布会表示，此前大马油站业者面临的最大亏损，为国阵政府于2014年11月30日宣布将自动价格机制（Automatic Pricing Mechanism，APM）换成每月报价机制。

“当时RON95和RON97分别下降35仙，柴油则下降30仙，当时我们估计全国油站业者一晚就亏损了6200万令吉。”

尽管这次油价下降将给所有油站业者带来巨大冲击，但凯鲁安努亚希望所有油站业者保持耐心，因为大马油站业者公会相信，有鉴于目前的经济状况，这已经是政府所能做出的最好决定。

他说：“我们要代表所有油站业者感谢政府，特别是首相敦马哈迪，因为他愿意听取我们的投诉，而最新的宣布多少给了我们一点呼吸空间去维持经营。”

“然而，油站业者仍面临很多挑战，特别是每周报价机制将让业者的销售利润率出现亏损和不确定性。因此，我们希望能继续检讨每周报价机制，以便不会影响汽油供应。”

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建议勿太早宣布新油价

凯鲁安努亚也建议政府不要太早宣布新油价，以免影响消费者的行为模式。

他指出，此前每月报价机制时，政府是在每个月最后一天晚上8时宣布新油价，但在每周报价机制下，政府将在每周五下午5时就宣布新油价，而这将让消费者有7个小时改变他们添油的行为模式。

“因此，我们希望政府就让新油价自动在午夜12时改变，即只通知我们，让我们通过系统自动在午夜12时改成新油价，以便消费者的行为模式不会受到政府提前宣布新油价的影响。”

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出席新闻发布会者包括大马油站业者公会副主席莫哈末努拉赞、总秘书拿督莫哈末罗法伊、特别助理林志强、大马国油油站业者公会（PESMP）公关主任沙纳斯坎。