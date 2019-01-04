纳吉脸书发表贴文．“我揭隐藏税 油价才会降” “财长林冠英两周前指责我诽谤希盟政府征收每公升30仙的汽油税，显然林冠英指责对了，那是29.81仙，而不是30仙。”

（吉隆坡4日讯）前首相拿督斯里纳吉说，若非他两周前揭露希盟政府收取“汽油隐藏税”，相信政府不会宣布下调RON95的油价。

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他也语带调侃地指自己错了，因为政府的隐藏税是每公升29.81仙，而不是他揭露的30仙。

纳吉针对政府宣布新油价机制后，在脸书贴文指出，新机制增加了油站业者的利润，每月料可获得额外3000万令吉或每年3亿6000万令吉的额外利润，这还未计算柴油所带来的额外利润。

他是以大马RON95的每月销量高达11亿公升来计算。

他说，RON95每公升下跌27仙，而油站业者的盈利幅度也增至每公升2.81仙，这意味希盟政府收了每公升29.81仙的隐藏税，距离他所揭露的30仙不远。

“财长林冠英两周前指责我诽谤希盟政府征收每公升30仙的汽油税，显然林冠英指责对了，那是29.81仙，而不是30仙。”

他说自己又错了，庆幸林冠英的面子因为0.19仙而保住，并调侃林冠英下回若要“暗算”，就勿指责他诽谤。

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纳吉说，今天的宣布证实希盟政府已把油站业者销售RON95的盈利从每公升12.19仙，调高23%至15仙。

指柴油利润增油站赚了

他说，柴油的利润则从7仙增加43%至10仙，这么一来，油站业者赚了。

“虽然赶不及在去年底的学校假期宣布，至少大马人目前可以享受更低的油价。”

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另外，纳吉也反驳网民所指的国阵执政期间RON95油价不曾跌破2令吉，但事实上，在2015及2016年，RON95油价有几个月是介于1令吉60仙至1令吉70仙。