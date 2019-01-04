去年9月被阿布沙耶夫绑架．印尼人质录像求助 根据菲律宾当地的消息指出，该段录像是由阿布沙耶夫所传送给渔船船主，以索取人质赎金。

于去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质三苏沙谷尼现身录像求助。

（沙巴．亚庇4日讯）去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质，现身录像求助。

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一段在社交媒体流传的录像显示，一名男子蹲坐在相信是刚挖好坑洞，被2名只看到下半身，穿着迷彩裤子相信是阿布沙耶夫恐怖分子成员用枪械指着头部，哭泣着说“救救我，救救我……（tolong saya boss,tolong saya boss,tolong...）。”

录像中的男子，被确认是在仙本那遭绑架的印尼籍渔民三苏沙谷尼。

根据菲律宾当地的消息指出，该段录像是由阿布沙耶夫所传送给渔船船主，以索取人质赎金。

他们也相信，人质坐在刚挖好的坑洞及被2人持枪指着头，具有传达将杀害人质的讯息。

印尼籍舵手三苏沙谷尼（40岁）和副舵手乌斯曼尤索夫（30岁）去年9月11日凌晨，在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪掳走，当时船上还有另2名船员。

警方事后证实，人质家属接获绑匪电话索讨400万令吉赎金。

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乌斯曼在去年12月5日趁着绑匪不留意，逃走到霍洛岛东北方的卢乌克（Luuk）地区向村民求救，已回到印尼与家人团聚。