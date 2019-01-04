去年9月被阿布沙耶夫绑架．印尼人质录像求助
2019-01-04 23:35
去年9月被阿布沙耶夫绑架．印尼人质录像求助
根据菲律宾当地的消息指出，该段录像是由阿布沙耶夫所传送给渔船船主，以索取人质赎金。
（沙巴．亚庇4日讯）去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质，现身录像求助。
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一段在社交媒体流传的录像显示，一名男子蹲坐在相信是刚挖好坑洞，被2名只看到下半身，穿着迷彩裤子相信是阿布沙耶夫恐怖分子成员用枪械指着头部，哭泣着说“救救我，救救我……（tolong saya boss,tolong saya boss,tolong...）。”
录像中的男子，被确认是在仙本那遭绑架的印尼籍渔民三苏沙谷尼。
根据菲律宾当地的消息指出，该段录像是由阿布沙耶夫所传送给渔船船主，以索取人质赎金。
他们也相信，人质坐在刚挖好的坑洞及被2人持枪指着头，具有传达将杀害人质的讯息。
印尼籍舵手三苏沙谷尼（40岁）和副舵手乌斯曼尤索夫（30岁）去年9月11日凌晨，在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪掳走，当时船上还有另2名船员。
警方事后证实，人质家属接获绑匪电话索讨400万令吉赎金。
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乌斯曼在去年12月5日趁着绑匪不留意，逃走到霍洛岛东北方的卢乌克（Luuk）地区向村民求救，已回到印尼与家人团聚。
文章来源：星洲日报‧2019‧01‧04
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