英国每年1月6最多人死．专家：与冬天有关 7月30日是死亡人数最低的一天（1208人），比每日平均值低了13%。

（英国．伦敦4日讯）数据显示，在2005年至2017年期间，英国每年1月6日的平均死亡人数1732人，远比其他天的平均死亡人数（1387人）高出25%。分析师认为，这和寒冷的冬天有关，因为1月份通常是一年当中最冷的月份。

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除了6日，5日和7日的死亡率也很高，只比6日少了3人。

分析师表示，寒冷和潮湿的天气可能导致人体免疫功能低下，让人更容易受到感染或生病，进而导致身体状况突然恶化或甚至死亡。

也有人认为，许多弱势族群、长者在过年前都和家人一同过节，一旦所有的庆祝活动落幕，他们的身体状况就会走下坡。

此外，专家也认为，随着假期结束、回归日常工作生活，人们面临的压力会在一月份浮现。负责研究心理健康趋势的斯蒂夫科特尔表示，自杀与企图自杀的案件，往往在节日后达到巅峰，尤其是在圣诞节和一月初。

7月30日是死亡人数最低的一天（1208人），比每日平均值低了13%。