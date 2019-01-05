邱琲钧．马国明的新花样 中国媒体还打了粗大标题写道：马国明年起所有餐厅包括路边摊全面禁烟。有些人在看了标题后，霎那间会不过意，纳闷着马国明不好好拍戏，又搞什么花样了？

去年10月，当卫生部副部长李文材宣布，为了确保全民拥有健康的用餐环境，所以从2019年1月1日起，全国有冷气或无冷气的餐馆、咖啡馆、露天小贩中心和路边摊都将全面禁烟。无论是非冷气或开放式餐厅都不允许设立吸烟区和吸烟亭。违法者将面对罚款1万令吉和坐牢的刑罚。而没有敬业的业者将被罚款2500令吉。

广告

这项决定令全民哗然。

非烟民激动得差点连双足都高高举起，表示赞同；然而烟民，却开始着手研究人权条例，个个变成了维护人权的激进分子。他们纷纷责问李文材，这样剥取了他们追求幸福的自由权，这国家到底还有没有人权？没有人权的话，这国家还签不签《公民与政治权利公约》？

当槟城的古迹区被设为禁烟区的时候，在一片叫好和痛骂声中，我忽然想起一件事：朋友在城里开了一间时装店，于是将孩子报读城里的学校。以便孩子在下课后能到服装店里逗留，一直到父母的时装店的营业时间一过，才一起回家。

有一次，朋友带哮喘病发作的孩子就医。医生说，孩子每天在城里多逗留的5小时，吸进肺部的交通工具废气相等于6根香烟。所以医生建议孩子下课后必须离开城里。我于是将此事转告，顺便有感而发地跟他们说，如果是为了环境保护和人民健康的话，禁烟区也得是禁交通工具区。所以，古迹区也应该同步设为步行区。听我这一说，不管是烟民还是非烟民都不依了。他们大嚷，没车哪行？原本彼此敌对的他们，结果把我视作公敌。

餐馆全面禁烟令已经实行。贴在每家餐馆显眼处的那张长50公分宽40公分的禁烟告示，竟然比挂在餐馆墙上那些元首伉俪，首相和州长的肖像更加大，更加显眼。当禁烟新法令公布时，国外媒体曾因为担心他们国民在旅游马来西亚期间，惯例在餐后点烟而受到处罚而纷纷在第一时间大事报道。

中国媒体还打了粗大标题写道：马国明年起所有餐厅包括路边摊全面禁烟。有些人在看了标题后，霎那间会不过意，纳闷着马国明不好好拍戏，又搞什么花样了？