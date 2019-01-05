凯林拉斯兰．泰国选举：巴育将军将如何保住权力？ 这些负面的消息，为即将举行的大选（目前定于2月24日）蒙上了一层阴影。Sopa小姐担心此次选举会出现不自由和不公平的现象。

Sopa Trontong，34岁，是一名穿着整洁的理财顾问，此前是一名清迈学者。冷静、专业，对政治兴趣不大，当我问及她即将举行的泰国选举是否公平时，她显得措手不及。

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在Sopa小姐住家美丽的庭院里——她偏爱灰色、银色和灰褐色——隐藏着复杂的个人历史。她出生在湄林（就在首都以北），生活在一个艰苦的农民家庭，她的父母在努力维持生计时，她就被迫与祖母一同生活。

尽管如此，她还记得塔信执政时期（2001至2006年）是一个非常繁荣的年代：“我的父母在经济上变得稳定，他们开始兼任批发商，出售农具、肥料和杀虫剂。”

可以理解，她的父亲仍然是塔信的大粉丝。然而，她对这位前总理及清迈人评价更比较客观，她简单的补充说：“我的父亲和我不能再谈论政治了。”

在许多方面，Sopa小姐与其他中产阶级一样，对后塔信时期的红衫军和黄衫军的冲突感到不满。

事实上，由于军方为6900万人的强大王国带来稳定，她其实非常支持巴育将军在2014年发动的政变。

但现在，随着泰国的增长出现疲软（预计2018年的增长是4.1%），Khun小姐摇着头说：“这个国家需要“真正”的总理，也许是一名商人，来指导我们应付这些挑战。”

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做了4年的理财顾问，她一直在与中小型企业者打交道，其中许多人不得不在不景气的时期选择结束营业。

Sopa小姐补充：“经济不景气对城市居民带来了深远的影响。你看——农民通常是自给自足。年轻一带真的感受到了这种转变。这种转变是巨大的。”

即使是旅游业，泰国主要的收入来源，也因为中国游客人数的下滑（仅在8月份就下滑了12%）而受到打击。

这是由于普吉岛最近发生的渡轮意外事故，导致47名游客（其中大多数是中国人）死亡。

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这些负面的消息，为即将举行的大选（目前定于2月24日）蒙上了一层阴影。Sopa小姐担心此次选举会出现不自由和不公平的现象。

并不是她一人这么认为的。当我们谈论政治时，一名曾经在清迈担任记者的友人笑着说：“如果你想谈谈泰国的公平选举，这根本是不会发生的事。”

批评者普遍认为新通过的2017年宪法加强了巴育将军的地位。例如，上议院的所有250名上议员将由他控制的军方委任。

其中，60%主要席位将保留给安全部队和警方。实际上，如果上议员认为民选的政府不适合执政，他们就可以进行不信任投票。

宪法也没有具体说明总理候选人必须是当选议员。这意味着他们不需要泰国国会或人民的同意，就可以委任任何人担任总理。

蓄意操纵选举制度将破坏选举的可信度以及任何潜在的“赢家”。

Sopa小姐希望看到的泰国政治“常态”也许不会很快到来——如果有的话。

巴育将军需要向南学习。

去年的这个时候，大马前首相纳吉同样面临着动荡的局面、疲软的经济和干净及透明选举的呼声。

国阵政府推动行政措施以阻碍民众参与选举。这反而引发了民众的不信任和愤怒。后来这些的都成了历史故事。

在12月，巴育将军建议选票上不应该印有政党党徽，引起了民众的强烈抗议。

选举委员会后来恢复原有的格式，其中包括党徽、姓名和候选人编号。经过了5年的等待，泰国人迫切希望行使民主权利，而巴育将军的干预将无法阻止他们。

巴育将军需要意识到，真的的委托是无法“造假”的。

虽然泰国人普遍恐惧和冷漠，但也有可能引发大规模的反弹。