邱立本．追捕黑天鹅的时代猎人 何谓“黑天鹅”？西方人本来以为天鹅都是白色，但后来发现在澳洲竟然出现“黑天鹅”，学者即以此来比喻那些小概率、极为意外的人与事。

黑天鹅到处飞翔，但谁也不知道该如何对付？这是跨年之际的焦虑，也是知识网红大展身手、成为“时代猎人”的时刻。

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何谓“黑天鹅”？西方人本来以为天鹅都是白色，但后来发现在澳洲竟然出现“黑天鹅”，学者即以此来比喻那些小概率、极为意外的人与事。但如何追捕那些若隐若现、但又影响你生活的“黑天鹅”，成为“时代猎手”的责任。

谁是“时代猎手”？那些可以预见趋势、洞悉时代秘密的名嘴，就是大家都想聆听的对象。他们似乎都有一个思想的水晶球，既可以智慧地总结过去，又敢于预测未来岁月的变幻。对那些无助的灵魂来说，发现躲在历史角落的黑天鹅，进而了解如何面对，就是天上掉下来的礼物。

从特朗普当选到爆发中美贸易战，从孟晚舟被扣到华为5G事件的逆转，都是事前没有迹象、也带来巨大冲击的“黑天鹅”。而在今年，整个中国都在开始感受中美贸易战的经济压力──股市下跌，房价下跌，企业在洗牌，失业人数增加。从企业家到知识分子，从公务员到工人，都在感受到未来的不确定。他们比过去更需要知道“中国往何处去”？

这是全球独家的现象。没有一个国家或城市，会像中国那样，在跨年之际，出现如此一种公开的“思潮盛宴”，总结一年来的错误与成就，探索未来的可能性。一场公开的演讲，充满独特的“仪式感”，配上大荧屏的图文，现场可以凝聚数以万计的观众，线上实时收看更是以百万计。在深圳的春茧中心，罗振宇对着广大的观众，畅谈他的“小趋势”，一谈就是4个小时，从2018年谈到2019年，而这已经是他第四年举行的大会。

但今年他多了一个竞争者吴晓波。这位资深财经记者，在珠海的横琴，发挥他的文学与历史知识的涵养，呈现他对时代的总结，预测未来的发展，提出很多具体应变的建议。

从风格上来说，吴罗二人是迥然不同。吴晓波是江南口音，重视历史与宏观的变化，具体讨论到当前中美贸易战的未来，认为可能会拖延很久。罗振宇的口音与气质是北方的，他回归到个人的修为与应变能力，提出要洞察“小趋势”，要发现中国社会快速发展的特色。他们都没有用上任何官方词汇，而是另辟蹊径，展示自己的大论述，从民间角度，解析中国命运的轨迹。

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他们都是“时代猎人”，都要为中国人找到对付“黑天鹅”的良策。尽管论述的重点不同，但他们的秘密子弹其实就是提升国家的巧实力，也就是每一个国民的创新力。在当前的低潮与经济肃杀的时刻，发现黑天鹅，就从发现自己隐藏的智慧开始。

而智慧就从终身学习开始。这些知识网红，不仅强调自己就是知识的搬运工，也要说服每一个人都要坚持“努力学习，天天向上”。他们提供了经济寒冬中的一碗热腾腾的鸡汤，尽管香味不同，但都是励志的精华，为2019年带来希望的味道。