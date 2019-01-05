黄传发．赋权私立大专 研究指出，受调查的96所私立大专中，有53%都面对税前亏损，这导致许多人呼吁政府对国内私立大专提供财政援助，并给予更多关注。

杰弗里．威廉斯教授（Geoffrey Williams）等人最近对私立大专财务状况的研究，让许多对大马私立大专的未来展开讨论。

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研究指出，受调查的96所私立大专中，有53%都面对税前亏损，这导致许多人呼吁政府对国内私立大专提供财政援助，并给予更多关注。

虽然我能够理解这令人担忧的二分法，但我也对所引起的各种要求噪音感到震惊。

首先，认为政府的任何救助或援助计划能一举解决问题是个谬误。这么做可能确实能维持受亏损私立大专的运营。但代价是什么？持续多久？

大马有超过400家私立大专，根据53%的数据，我们可能会发现有200多家私立大专需要不同程度的财政援助。

思及此，任何形式的介入或援助都可能徒劳无功。

亏损的大专在短期内可能得以维持，但学生人数若没有大幅增长，它们最终将再次出现亏损。

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有人提出，合并可能是条出路？尽管这或许可以解决市场过度拥挤的问题，但任何审慎的机构都不会愿意接手，或与被认为存在风险的大专合并。

从各方面考量，解决私立大专的问题需要更多资金和更多改革，而后者占据了优先地位。

因此，根据我在教育界33年的经验，我敢大胆假设，引进“大学捐赠模式”（university endowmentmodel）的时机已成熟。

虽然这在大马可能是个新事物，但在美国、英国和世界其他地方却很普遍。事实上，顶尖大学都已运行这种模式好几十年了。

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单以美国为例，哈佛、耶鲁、斯坦福和普林斯顿大学，在2018财年末就分别拥有1621亿令吉（392亿美元）、1216亿令吉（294亿美元）、1096亿令吉（265亿美元）和1071亿令吉（259亿美元）的捐赠基金。

这些资金的最初来源是捐赠，之后用于投资以确保永续经营。在专业投资人士和基金经理监督下，捐赠基金一般投资于对冲基金、房地产、债券和自然资源的多元化投资组合。

捐赠基金的总体管理战略是，在不减少本金的情况下，产生可观的实际回报，以支付每年支出，同时不断增加本金以应对通膨。

过去一年，哈佛、耶鲁、斯坦福和普林斯顿大学的捐赠基金分别增长了10%、12.3%、11.3%和14.2%，意即各大学捐赠基金的表现都超过了标准普尔500指数股票和债券指数股票的60/40典型投资组合所预期的8.4%收益。

这些巨额资金使大学能推进研究、支持数额庞大的工资账单，并对大学的其他开销给予财政支持和支付运营费用。

一般上，约5%基金总资产将用于大学每年支出，而这足以支付大部份运营费用。以2017年为例，这一笔款项足以承担普林斯顿67%、哈佛38%、耶鲁35%和斯坦福22%的年度支出。

值得注意的是，在一所大学的捐赠中，约有70-85%（在许多美国大学是常见数字）是由受捐赠人要求加以限制的资金所组成。大学必须履行受托责任，以确保该基金秉持设立初衷。

例如，用于促进工程研究的500万令吉捐款不能用于资助工程学生的奖学金和津贴，也不能转到其他学院。

透明度至关重要，而捐赠者每年都会更新其捐款用途。

在捐赠基金的推行下，全球顶尖大学得以一手吃蛋糕，一手烤蛋糕。它们毫无缺乏，而且拥有巨额资源，难怪它们在全球竞争中遥遥领先。

赋予我国私立大专同样的权力将是改变游戏规则之举。有了捐赠基金，私立大专就可摆脱对学费的严重依赖，同时也将为学生提供更多机会，提升学习体验。

现在，在任何具影响力的立法机构中，勇气是不可或缺的，若要兑现承诺，捐赠基金应不受限于社团注册的要求——每年必须花掉总数的50%。

高教机构需被赋予在他们认为合适情况下进行投资的自主权。采用全球顶尖大学所制定，并经过长期验证的投资指导方针。

给予私立大专免税地位，是另一需要考虑其可行性的举措。在美国，大多公立和私立大学都免税，同时捐赠基金管理的公司及其投资也享有免税优惠。

再来看看威廉姆斯教授等人早前的研究。自2010年，税后利润平均下降了78%，而若看税后的数据，遭遇亏损的大专提高至55%。

给予所有大专免税优惠，将从根本上重新调整欠款的偿付能力。若免税的举措目前仍过于超前，那么给予私人大专减税优惠，也能有效减轻负担。

这么做是合理的。私立大专长期以来提高了国人接受高等教育的机会，并为我国崛起成为全球教育中心做出巨大贡献。鉴于此，让私立大专享有一些赋权的立法改革，将被视为是对这个经常被忽视的行业迟来的肯定。

马来西亚的私立高教已经走了这么远，而且许多私立高教都表现卓越，这一点从它们在全球大学排行榜上的表现，就可见一斑。

想像一下，若国家愿意赋权予他们，他们还能再做些什么。