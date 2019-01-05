何俐萍．自主权，有可为有可不为 从已故阿德南来到阿邦佐哈里的时代，自主权课题历久不衰。举凡牵扯到自主，砂拉越心中那把火像是被人泼上热油般，顿时熊熊燃起。

从已故阿德南来到阿邦佐哈里的时代，自主权课题历久不衰。举凡牵扯到自主，砂拉越心中那把火像是被人泼上热油般，顿时熊熊燃起。

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然而，刚开跑的禁烟令却扯上了自主权，让砂人有“长知识”的顿悟，却也生出了层层的疑窦。

也从政治人物一开始摆出了“落不落实，自主在我”的架势，到卫生部以一副懒理的姿态发来一纸公文，以官式的文风，黑字白纸说明砂拉越将比西马慢3个星期，即在1月21日落实禁烟令。这说明了政治人物是说一套，但对执行政策的官员而言，纵有自主权在前，作为吃公家饭的人，他们必须照章行事，一切跟着政策走。

话说，禁烟扯到自主确实有些突兀，更何况关乎大众健康，理当不分朝野同声同气，只有那些烟民在这非常时刻听闻以自主权当挡箭牌，心中是阵阵的窃喜，但这是让情感暂时蒙蔽理智的做法。禁不禁烟该当是少数聆听多数，是攸关健康的课题，和政治怎能扯上关系，更遑论是自主权？

砂拉越纵有本身的条例可管制，但在禁烟的课题上，至多只能埋怨联邦事前未先打开协商之门，而是一声令下，全马齐落实。换作是在前朝时期，类似的禁令恐怕也会是在无异议之中通过吧？

有趣又玩味的是，隶属砂地方政府管辖的古晋北市市政局在砂拉越众多地方议会中，最快决意要扩大禁烟范围，且同样于本月起在管辖区内的饮食中心、餐厅和咖啡店等全面禁烟，但从宣布到落实却没有掀起轩然大波，反而在广大群众中赢来好评。至于烟民也未抗议人身自由被剥夺，因为仍有特地的吸烟区可以让他们在不威胁非烟民健康的情况下，畅快的吞云吐雾。

先是砂拉越表明不与西马同步落实禁烟令，沙巴后脚也跟上，同样抬出未事先磋商不宜仓促落实的说法，但从卫生部已发指示砂必须在1月21日落实，显示联邦虽不能做到让东马同步落实，但亦要确保东马不至于落在大后头。砂已敲定落实的日期，沙巴亦不可能遥遥无期。

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另外，卫生部也不是铁面执法，砂同样于首6个月采用柔性劝导，之后才转为真正执法，烟民只要遵守规定，何惧执法？砂沙州政府只要奉行一切以人民利益为最大前提，又何须执着于为反对而反对？拒绝仓促落实必须拿出正当、充份且能让人信服的理由，但绝不是亮出自主权作为挡箭牌。

东马要索回自主权仍有漫长的路要走，但不论是在争取的力度、手段或是权益上都该当是有可为但也有可不为，有些权益可有适度和弹性的协商空间，正如禁烟的措施并不适宜有一国两制甚至三制的怪诞现象存在。也好比今年1月起同步落实的最低薪制已不再有东西马基薪不同的差异，关系全民的福祉不应硬生生以政治区隔来刻意显现两地的不一样。

卫生部宣布1月21日在砂落实禁烟令的翌日，砂拉越也召开本身在依据1963年建国契约下为索回过去55年被侵蚀的权益而成立的咨询委员会会议。包含朝野代表在内的咨询委员会成员放下各自的政治立场，在关乎砂民权益的大课题上暂卸朝野身份的不同，全然以“我是砂拉越一份子”的姿态摆明自主权不容再被继续侵犯的姿态，这才是让人激赏，值得献上掌声肯定的做法。

争取自主权必须从正道，也往大方向而去，展现有可为亦有可不为的气慨，正如砂拉越重申在移民自主权、法律、海陆领土及资源拥有权绝不向联邦妥协的立场，才是全民应作为后盾并予以强大的支援。