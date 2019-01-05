曹建廷．过去一年，和接下来十年 人们也对很多事情不满，包括马哈迪对国产车计划的执迷、安华的权力欲、旺姐的无所作为、马智礼所做的任何事情、公正党的内部斗争、土团党的回收巫统党员，这些都让人惊呼，这是新大马的模样吗？

比尔盖茨曰：人总是高估一两年内的变化，低估十年内的变革。

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过去一年，这个国家变好了吗？大马人众说纷纭。有人觉得只要国阵倒台一切都会美好；过去几个月相信越来越少人还这么想。也有人509前就大呼：不管谁做政府，都不会有变的啦！在他们眼里，希盟政府在很多方面的缺乏作为证明了自己的远见，也证明了他人的愚蠢。

我无法认同上述两种极端看法。改变非一朝一夕的事，509也不是一场无谓胜利。我们阻止了国阵继续侵蚀民主体制，包括对选举制度的破坏；这是恢复人民选择权的第一步。通过推倒纳吉政府，我们也确保大马不会变得像斯里兰卡那样，坠入一带一路的债务陷阱而赔上了港口。

对很多人而言，这些胜利远远不足。

他们问，说好的族群平等呢？说好的承认统考呢？说好的承认同性婚姻呢？说好的增加女性国会议员呢？ICERD怎么没签成了？人们也对很多事情不满，包括马哈迪对国产车计划的执迷、安华的权力欲、旺姐的无所作为、马智礼所做的任何事情、公正党的内部斗争、土团党的回收巫统党员，这些都让人惊呼，这是新大马的模样吗？

我们该做得更好，因为实在有很大进步空间。新政府整天把新大马挂在口上，但从希盟在波德申派糖果，到土团党代表公然向部长讨政府合约，这新大马太多地方换汤不换药。显然我们不能单指望希盟政府去改变现状。但更严重的是，我们没有好的反对党去鞭策政府；当伊党和巫统的惯用手段是炒作宗教族群课题，那希盟政府就只会用族群政治和假虔诚来回应反对党。我们需要一个世俗并跨族的反对联盟，在正确的擂台上和执政联盟竞争；长远来看，我们需要超越两线制升级为多党制，来摆脱政治零和博弈。

与此同时，围绕着反ICERD示威的舆论凸显大马各族依然互不信任。如果大家纠结于你赢等于我输的族群得失，那我们永不会和解。反ICERD示威前夕，有马来女生在社交媒体写道：“你是否曾因为肤色而遭到华人公司拒绝聘请？如果你反对种族主义、反对不公平待遇，请反对ICERD。”她的言论引起多人共鸣。我们觉得这很可笑，但是当这些情绪转换成选票，我们还笑得出吗？值得让我们乐观的是，巫统在沙巴得到教训，证明了巫伊大团圆未必带来胜利。接下来十年，我期待东马人的声音能扮演更大角色，引导大马走向更多元的政治。让我欣慰的是，身边很多马来同胞能从华人的角度出发，去争取属于所有信徒和非信徒的世俗国；也有很多华人朋友不是从“政府几时要承认统考”、“我们华人到底得到什么”这种狭隘兼目光短浅的种族立场出发，而是争取一个属于所有大马人的马来西亚。我衷心希望他们会是大马的未来。

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说真的，我们不会一步登天。但我们切忌守株待兔。即使是强势马哈迪，单凭他一人既无法把大马推进泥沼，也无法带着大马走出泥沼。是时候摆脱人治迷思，别再等圣人拯救我们，也别再把恶都怪在个别领袖上，管他是纳吉老马。事实是一个丑恶的大马源自于“华人贪婪奸诈”、“马来人好吃懒做”这种我们习以为常的成见。如果各族互相猜疑，政治自然会成为族群间的零和博弈。若各族互相扶持，政党自然也会远离种族政治。

千里之行始于足下，过去一年大马人踏出了重要的一步。但接下来十年我们能走多远，全看我们能不能超越自己。希望大家新的一年里相亲相爱！