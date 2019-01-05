许俊杰．烟民与人权 根据新闻报道，有7名来自“烟民维权俱乐部”的代表，以今年生效的禁烟令侵犯了烟民权力为由，入禀法庭提出司法检讨，阻止禁烟令生效。

禁烟令生效了，禁烟区扩大了，香烟也涨价了，本该是新年伊始最受欢迎的新政策，却发生印裔烟客掌掴好心提醒禁烟令的嘛嘛餐馆店员、一头金发的不良少年威胁小贩“你知道我是谁吗？”、还有更多烟民无视禁烟令，敢敢在禁烟告示牌下照抽不误，让整间餐馆的食客都吸入他的二手烟，一脸的理所当然，还回呛“这是我抽烟的权利！”

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等一下，你有你抽烟的权利，我也有我不要吸入你的二手烟的权利，谁让你口里叼根烟，向人潮喷发含各种有害人体的化学毒烟的杀人权利？

吸烟有害健康，这个无需赘言，加强禁烟令、扩大禁烟区、提高香烟售价和违禁者的罚款，都是政府保护大多数不抽烟民众健康与权利的表现，与抽烟者的权利是否被剥夺、是否有歧视抽烟者之嫌、或者各种莫名其妙的理由无关，却是应该获得全民支持的新政策。

根据新闻报道，有7名来自“烟民维权俱乐部”的代表，以今年生效的禁烟令侵犯了烟民权力为由，入禀法庭提出司法检讨，阻止禁烟令生效。在一大片反对烟民在一切公共场吸烟，支持禁烟令的民主国家里，7名烟民的行为是“勇敢”的，但理由却是薄弱又荒谬，无法站得住脚的。

根据卫生部公报的食肆禁烟措施，总共涵盖9种形式餐馆，即路边摊、店屋餐馆、开放式餐馆、小贩中心、空地餐馆、云端餐馆、河岸餐馆、快餐车、交通工具上的餐馆等。

一旦个人违例，可被罚款最高1万令吉或不超过2年监禁；餐馆业者违例则被罚款最高3000令吉或监禁不超过6个月，但在首6个月属教育阶段，6个月后就会向违例者当场开出500令吉罚单，重犯与不缴交罚款者，就会被提控上庭面对最高罚款与监禁。

不要测试新政府的禁烟决心，我曾在吉兰丹一家新开张的日资购物广场外，看到4名穿便服的地方政府官员，当场包围2名胆敢在“禁止抽烟”

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告示牌下抽烟的烟民，指示他们立即缴清罚款才可以离开；我也看过穿着制服的执法人员，在餐馆里告诫烟客，看着他们立即熄灭手上刚刚点着的香烟。

未来，政府依然会扩大禁烟区，并落实更严谨的禁烟令，目的就只有一个：为了全民的健康。这不是法西斯心态，抽烟确实是一种需要被矫正的偏差行为，每根烟背后都牵涉庞大的利益甚至包括走私市场里的黑钱；抽烟也是一种成瘾的行为，烟民没有自由意志，明明知道香烟百害无一利，却依然选择吞云吐雾，请问这不是病态，什么才是病态？

人，是否有权利去做一些可以让自己的生命整体上来说会好一些，但是会让自己的生命短一些的事情？抽烟是一个例子，毕竟健康是无价，任何人都没有去侵犯“要过着健康生活日子”的普通百姓的权力。

禁烟令，恰好就是建立在保障不抽烟者免受到二手烟伤害的基础上，这是不容妥协的，健康才是基本人权，而不是你在任何公共场合抽烟，再把极毒的二手烟喷向人潮的霸权。

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根据大马烟草管制理事会预计，2019年全年香烟销量高达127亿根，烟民人数无可计量，以英美烟草在去年10月公布的第三季度业绩为例，就有1亿4581万令吉，营收按年起0.12%至7亿3553万令吉，纵使受到私烟影响，首9个月的净利按年下跌14.44%至3亿5217万令吉，营收按年跌8%至20亿5232万令吉，但依然是一笔非常可观的支出。

这笔支出，是你身边周围烟客每日买烟贡献的银钱，是你烟客自己心甘情愿奉献的血汗钱，想想这笔钱若用在其它方面，是不是有更好的收益与成效？

这个社会容不下的，是抽烟者的自私自利，将二手烟喷向人群的恶行。