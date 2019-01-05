林瑞源．先拚政治，经济就完蛋 在新的一年，希望联盟领袖相信会把焦点放在政治，很可能忽略其他工作，特别是振兴经济。

在新的一年，希望联盟领袖相信会把焦点放在政治，很可能忽略其他工作，特别是振兴经济。

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有这几个因素造成希盟放不开政治。首先，希盟害怕下届大选失去政权，因此要争取更多马来选民，提出更多援助马来人的计划，比如土著团结党总裁慕尤丁在该党代表大会上建议推行新土著议程政策，以创造平等成果。而土团党副主席阿都拉昔则认为，区部主席应被授予合约，让他们用尽手段来赢得选举。

土团党的目标是巩固权力，因此估计新土著议程政策将成为该党与巫统及伊斯兰党争夺马来票的“武器”，但若任由土团党提倡种族政策，新政府将走向种族主义。

专注于土著经济议程，将干扰希盟的改革工作，重演去年尾ICERD事件的纷纷扰扰。

其次，敦马哈迪何时把首相职交给安华会是炽热的话题，在土团党接受退党的巫统议员加入后，尽管两人致力保持良好关系，但各种阴谋论持续浮现。

这些阴谋论包括指希盟政府将垮台，土团党会结合东马议员及公正党分裂出来的派系，执政中央。

过多的阴谋论造成许多人，包括政府官员及媒体沉迷其中，好像追看连续剧，忘掉了正事，这将是国家的大不幸。

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第三，公正党权力斗争将白热化，署理主席阿兹敏不满党主席安华委任拉菲兹等人担任副主席。阿兹敏作风谨慎，他公开抨击安华，反映他可能有恃无恐，另有所图。

耐人寻味的是，阿兹敏和巫统前副主席希山慕丁两家人最近到摩洛哥度假，阿兹敏长子还发推文，公告全世界，让人揣测两人会否联手出击。

如果公正党分裂，将影响希盟稳定，甚至冲击安华的接班协议，所以安华与阿兹敏的关系备受关注。

此外，行动党和公正党也非常重视1月26日举行的金马仑国席补选，因为补选在谣言满天飞的时刻，考验希盟成员党的默契，补选大胜能够稳住坊间对希盟的支持。

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这么多政治课题，造成希盟领袖分心，但他们并没有忘记穷人的困境，例如安华提醒希盟政府聆听民怨，他最近参加一个面向3000名学生的论坛，发现学生很担心毕业后的就业问题及低收入情况，渔民、橡胶业者及农夫也有同样的焦虑。林吉祥访问金马仑多个原住民村时，也发现原住民贫穷、落后和被国家发展边缘化。

既然贫穷问题如此严重，还有那么多赤贫者等待援助，就必须把焦点放在消除贫穷，振兴经济才是重中之重。

首相接受星洲日报专访时披露，希盟政府现在赚的钱比纳吉政府所赚得更多，但这还不足以资助国家的所有发展，因此现在的发展非常缓慢。

这就是危机，没有钱推动发展，就只好停止大型工程、削减各领域的津贴。没有资金注入市场，游资干涸，市场逐渐死寂，难怪现在的行情比前朝还要糟糕。

既然钱不够用，还谈什么新土著议程政策？希盟必须改变思维，现在距离下届大选还有4年多的时间，希盟应制定3年振兴经济的计划，扩大经济蛋糕。国库有钱后，还有1年时间推行援助目标群的措施。

政府的当务之急是推行更开放的政策来吸引外资，鼓励人才回流及本地企业家扩大投资，如果只考虑马来票及土著议程，就是继续捆绑经济。

政府必须让农民拥有土地耕种、放宽外资的股权以及使用土地的限制、发展服务业及旅游业，同时改善马中关系。多管齐下，实施大开放政策，3年必有成果。

如果希盟一边担心马来票，一边要挽救经济，很可能一事无成。若经济变得更糟，可能激化内部权争，形成恶性循环。

希盟领袖必须有自省及洞察力，不要忘记肩负的重任。如果陷入政治泥沼，改朝换代最终将换来一场梦。