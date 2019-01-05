迈凯轮情人节推MCL34‧冰人转会邵伯尔因正能量 F1大赛车迈凯轮车队周四通过推特宣布，2019年新车将定于2月14日情人节当天亮相，型号名称为MCL34。

F 1 大赛车迈凯轮车队周四通过推特宣布2019 年新车定于2月14日情人节亮相，型号名称为MCL34。（照片来源：迈凯轮官方推特）

（英国‧伦敦4日讯）F1大赛车迈凯轮车队周四通过推特宣布，2019年新车将定于2月14日情人节当天亮相，型号名称为MCL34。

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迈凯轮官方发布推文透露，“有些车是红的，其他车则是蓝的，在情人节那天，我们会将自己展示给你。”

除了迈凯轮，目前已有4支车队宣布其新车发布计划日期，分别为雷诺（2月12日）、印度力量（2月13日）和法拉利（2月15日）。

虽与旧东家法拉利将会有所不同，莱科能仍期待假期后驾驶邵伯尔赛车的一天和“硬核”的比赛模式，并表示他们的目标始终不变。

他透露，“我之所以转会邵伯尔，是因为我感受到车队的正能量。”

2019赛季的首2轮冬测将于2月18和26日在巴塞罗纳举行。

2021规则需排除所有车队阻挠

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另外，迈凯伦首席执行员布朗表示，当前自由媒体在指定2021规则时必须要排除所有车队的阻挠，才能打造一项适合F1的新规则，而预算帽规则将使所有队伍从中受益。

威廉姆斯技术总监洛维透露，当前F1正计划禁止各车队在练习赛中测试正赛轮胎配方，在练习赛中只能使用一种既定的轮胎配方来了解和熟悉赛道。

对此他认为，“现在的赛车已超乎想像的稳定，因此基本上稳定取得积分的总是那几台赛车，而我们希望看到的是人人有机会取得积分。”