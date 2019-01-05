17年未合作 认与周星驰友情消失· 吴孟达：不知如何拉回距离 香港影星吴孟达出道44年，曾和周星驰一起演出许多经典喜剧。不过自2001年拍完《少林足球》后，至今已17年没再跟对方合作，甚至还因此屡传不合，吴孟达近日受访时无奈承认，自己也在思考友情消失的原因，“现在感觉有一点……老死不相往来那种感觉。”

国5日讯）香港影星吴孟达出道44年，曾和周星驰一起演出许多经典喜剧。不过自2001年拍完《少林足球》后，至今已17年没再跟对方合作，甚至还因此屡传不合，吴孟达近日受访时无奈承认，自己也在思考友情消失的原因，“现在感觉有一点……老死不相往来那种感觉。”

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吴孟达近日接受腾讯视频《十三邀》访问，谈起当年与周星驰的关系，他坦承：“我有时候也在想什么原因，就好像……现在感觉有一点……老死不相往来那种感觉。”

他透露，两人前几年还有联系，自己生病进院时，曾得到周星驰的关心，原本也被邀约演出《美人鱼》，只是那时自己身体不行，所以就拒绝了。他思考现在没有联络，可能是彼此身边的环境都在变换，导致双方联系越来越小，渐渐就不知道怎么拉回距离。

吴孟达无奈表示，心里还是有遗憾，希望能再跟周星驰坐下来聊聊，“不管怎么样，相识一场，缘份都不容易。我会有机会吧。”他认为周星驰现在身份不一样了，也有了财富，2人想法不见得还像以往这么同步，若有机会坐下来聊，最想说的还是过去的种种。