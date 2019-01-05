紫盟羽球联赛‧意外不敌沙登‧八打灵仍攀上第2 八打灵今日仅靠次号男单詹俊为和男双吴蔚升与谢俊康取胜；沙登则在女单、混双和首号男单奏凯，拿下本季第3场胜利。

沙登的印尼女单外援丽雅妮昨日在紫盟羽球联赛中以3比1战胜八打灵的印尼女单外援梅拉妮，协助沙登以12比10打败八打灵。（照片来源：紫盟羽联官方脸书）

（雪兰莪‧赛城4日讯）八打灵今日在2018-19SS紫盟羽球联赛中经过5场鏖战，虽以10比12意外输给沙登，但仍跃居积分榜第2。

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八打灵今日仅靠次号男单詹俊为和男双吴蔚昇与谢俊康取胜；沙登则在女单、混双和首号男单奏凯，拿下本季第3场胜利。

俊为在首场比赛中以11比10、8比11、11比1、11比10险胜中国外援刘泽甲，不过，沙登很快就由印尼外援丽雅妮在女单赛中以11比6、11比8、10比11、2比1取胜梅拉妮，前两场4比4平手。

蔚昇与俊康在第3场比赛中激战5局后，以9比11、11比3、10比11、11比3、11比4力克雷声豪与王伟焜，助八打灵以7比6领先。

伊斯干达不敌国羽新秀

不过，八打灵混双陈堂杰与格罗娅以6比11、9比11、11比10、10比11不敌沙登外援郭昱辰与刘玲，以8比9落后。

在最后一场比赛中，退出国羽的伊斯干达受到国羽男单新秀黄智勇的严峻考验，最终以7比11、11比5、7比11、11比7、3比9落败。

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八打灵在6轮后仍以70分升上第2，仅落后蒲种联军1分，安邦再也以66分屈居第3，而沙登则以51分跃居第5。

安邦再也昨晚以11比7击败大山脚全星队，力争首轮前二直接晋级本月24至27日在云顶举行的决赛圈。

安邦再也力争更多胜局

首轮前二之争，将在蒲种联军、安邦再也和八打灵三强之间产生，关键战将是6日蒲种联军对八打灵。安邦再也明日对沙登，必须力争更多胜局。

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安邦再也昨晚虽罕见的在两个男单项目吞败，但整体实力平均，最终靠女单吴堇溦、混双陈炳顺与赖洁敏及男双徐家铭与卢基获胜。

安邦再也的首号男单李梓嘉和二号男单陈加伟分别不敌科维和利央多。

虽然6战全胜，不过安邦再也仍屈居蒲种联军之后，而教练何克望并不在乎初赛排名，他更在意的是以前2名直接晋级决赛圈。