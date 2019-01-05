刘华才：不能一拖再拖‧“承认统考应定时间表” 民政党主席拿督刘华才对首相敦马哈迪今日表明政府未拒绝承认统考感到高兴，并促请首相能够为承认统考事宜制定时间表。

（吉隆坡4日讯）民政党主席拿督刘华才对首相敦马哈迪今日表明政府未拒绝承认统考感到高兴，并促请首相能够为承认统考事宜制定时间表。

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他说，承认统考是希盟在第14届大选宣言中许下的承诺，正所谓“君子一言，驷马难追”，承认统考不能够一拖再拖，政府必须为此事定下时间表，并在所定下的期限内完成承认统考文凭的工作。

“我们对首相表明顾及所有族群的感受，而非顾及单一族群的感受感到欣慰。

但是政府也必须以行动来证明他们真的没有忽略其他族群的感受，而不是只在嘴巴上这么说而已。”

他今日发文告指出，马哈迪在面对多项争议性议题，例如承认统考、恢复地方议会选举及公平分享经济蛋糕等，皆强调必须考虑马来人感受，但试问在凡事都必须照顾到特定种族感受时，又如何照顾到其他族群的感受？

他也提醒马哈迪是马来西亚全民的首相，而不是马来人的首相，因此在做出任何决定之前，都必须以全民的利益为依归。

每周油价制勿再U转

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另外，刘华才对于政府今午终于宣布全面下调各类燃油价格感到高兴，并希望每周汽油价格自由浮动机制能够持之以恒，不要再出现U转。

他说，能够让全民享受更低廉的油价，这绝对是一件好事，民政党对政府的这项决定表示支持与欢迎，希望政府能够持之以恒，并继续努力兑现其他利惠人民的大选宣言承诺，包括废除大道过路费。