特朗普称或宣布紧急状态令‧绕过国会建墨西哥边境围墙 美国联邦政府局部停摆踏入第三个星期，近80万名联邦政府员工自上月20日开始无薪工作。民主共和两党国会领袖当地周五（1月4日）再到白宫与总统特朗普开会，试图化解僵局。特朗普态度仍强硬，并扬言可以透过宣布国家紧急状态令，绕过国会兴建墨西哥边境围墙。

（图：法新社）

（华盛顿5日讯）美国联邦政府局部停摆踏入第三个星期，近80万名联邦政府员工自上月20日开始无薪工作。民主共和两党国会领袖当地周五（1月4日）再到白宫与总统特朗普开会，试图化解僵局。特朗普态度仍强硬，并扬言可以透过宣布国家紧急状态令，绕过国会兴建墨西哥边境围墙。

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特朗普见者时表示，与民主党领袖的会面富建设性，双方在政府重开运作的立场一致，但当在场记者问到特朗普在会议上威胁要政府停摆几年时，他证实自己讲过会让联邦政府停摆几个月甚至几年，重申没有围墙拨款，政府不会重开，但相信不会出现这个情况。他已指派小组周末跟国会议员会面，寻求打破僵局。（香港明报）