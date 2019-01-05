贸消部提醒油站业者‧刻意清空油库受对付 “所谓的条件就是，业者必须时刻填满油站的油库，让驾驶人士随时都可以添购汽油，否则将受对付。”

罗斯兰（ 左） 移交职权给新执法主任依斯干达哈林，由贸消部秘书长拿督查米尔沙烈（中）见证。（图：星洲日报）

（吉隆坡4日讯）国内贸易及消费人事务部执法组主任依斯干达哈林提醒油站业者，假如他们刻意清空油库里的汽油，可在相关法令下受对付。

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不但如此，他指出，除了业者被对付外，也将连累供应商一并受到对付。

现年59岁的依斯干达原为执法组副主任，他今日在一项仪式上，从卸任执法组主任拿督莫哈末罗斯兰手中接过主任职权后对记者说，其实大多数油站业者都同意履行他们的责任，同时也愿意遵守当局的条例，毕竟这是他们取得营业执照的条件之一。

须确保随时有油

“所谓的条件就是，业者必须时刻填满油站的油库，让驾驶人士随时都可以添购汽油，否则将受对付。”

他强调，业者要确保随时有汽油售卖，同时不能清空油库。

依斯干达是受询及有一小撮油站业者因不满希盟政府首次落实每周检讨油价及决定调低油价，恫言要清空油库而罢卖的问题，如是回应。

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“其实，我们早在两天前就展开了取缔行动，但我们发现大部份业者都认同政府的做法。”

市面汽油供应充足

他也向消费人大派定心丸，贸消部没有接获一宗类似的投诉案，市面上汽油供应充足。

他披露，根据贸消部的统计，全国包括东马砂沙州，总共有3700间大大小小的油站。

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另一方面，依斯干达也透露，他接任贸消部执法组主任职后，计划提升贸消部的执法系统，包括善用新的科技来执法。

“我会沿续前主任的做法，并会给予改进。当然，人民面对生活费问题，贸消部执法组会跟政府全面配合。”

培训提升执法员知识

此外，他也表示有计划提高执法官员的纪律，若有必要也会协助提供培训机会提升执法人员的知识。

“现在是迈入新科技时代，很多系统都采用先进的科技，我想今后我们也会设法把新科技运用在执法工作上，让执法工作更现代化。”

莫哈末罗斯兰从本月2日起调任马来西亚知识产权局（MyIPO）总监。他在1986年加入贸消部执法组；2006年起出任执法主任至今共12年。